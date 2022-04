Karate, ottimo weekend del settore giovanile dell’Asd Folgore

Un ottimo weekend per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, schierato al Campionato Italiano Cadetti specialità Kumite “combattimento a contatto controllato”, organizzato dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), svoltosi da venerdì 8 a domenica 10, presso il centro Olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia.

Riconferma la posizione dei “top level” il folgorino Jacopo Citi, che, dopo i 6 match sostenuti con tecnica, maestria e tattica, ha sfiorato la finale per l’oro e purtroppo anche la finalina che lo avrebbe condotto alla medaglia di bronzo. Jacopo, in quest’ultimo incontro, ha ceduto il passo all’avversario raggiungendo un ottimo 5º posto nella categoria – 47 Kg e la valenza di atleta d’interesse nazionale.

Buone le prove per Vittoria Millauro e Nicholas Simonetti. Il percorso agonistico è stato condotto dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi e Rico Simonetti.