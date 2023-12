Karate, piccoli Folgorini crescono. Boni è bronzo in Slovenia

Alla manifestazione, l’organizzazione ha registrato 524 iscritti per le categorie maschili e femminili e 59 club presenti, in rappresentanza di 8 paesi

Altro appuntamento del tour internazionale, quello sostenuto dalla squadra giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che, nel week end scorso, ha partecipato alla competizione internazionale di Karate denominata Open di Trobvlje, svoltosi nella omonima città, in Slovenia.

Alla manifestazione, l’organizzazione ha registrato 524 iscritti per le categorie maschili e femminili e 59 club presenti, in rappresentanza di 8 paesi. Due le giovanissime atlete schierate sui tatami “area di gara”, nella specialità del Kumite “combattimento a contatto”, entrambe ai primi esordi del proprio percorso sportivo. A questa premessa, la folgorina Bianca Boni ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe degli Under 12 peso – 39 Kg.

Entusiasmo e desiderio di emergere sono stati gli ingredienti che le hanno permesso di potersi esprimere nei suoi match sostenuti, fermandosi, purtroppo, alla semifinale, aggiudicandosi la salita al podio. Inoltre, la folgorina Valentina Strazzabosco nella classe U 14 – 42 Kg, nelle fasi dei ripescaggi ha raggiunto con impegno, un buon 5° posto.

Prosegue l’itinerario mirato a contribuire alla crescita individuale sportiva e personale dei giovani talenti, grazie alle esperienze maturate, che lo sport offre quale fonte formativa ed educativa. Le atlete sono state accompagnate dal “tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi.

