Karate, pioggia di medaglie a Riga: l’Accademia dello Sport brilla al Grand Prix Latvia

Trasferta in Lettonia di altissimo livello per il club livornese, capace di salire tre volte sul podio in una competizione internazionale con circa 800 atleti e la presenza delle migliori scuole europee e mondiali. Risultati che confermano un percorso di crescita costante e strutturato nel tempo

Prestazione di grande spessore per l’Accademia dello Sport Livorno – settore karate, protagonista al Grand Prix Latvia di Riga. La palestra di via Garibaldi continua a raccogliere risultati importanti, frutto di anni di lavoro, formazione e sviluppo tecnico.

In una competizione di altissimo livello, con circa 800 atleti in gara e la partecipazione di nazioni tra le più competitive d’Europa e del mondo, il team livornese ha conquistato tre medaglie di bronzo, confermando i progressi del gruppo.

Protagonista Emanuele Magnelli, terzo classificato nella categoria senior +84 kg, capace di replicare il risultato anche nella categoria Team senior insieme ai compagni sammarinesi Michele Callini ed Enrico Casadei.

Il terzo bronzo porta la firma di Leonardo Magnelli, salito sul podio nella categoria under 14 +55 kg al termine di cinque incontri intensi, combattuti con determinazione e qualità.

Gli atleti hanno gareggiato con il Team San Marino, guidato dal presidente Maurizio Mazza, sotto la supervisione a bordo tatami di Alessio Magnelli, padre e istruttore, da anni collaboratore tecnico della Nazionale sammarinese.

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