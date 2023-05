Karate. Piovono medaglie in Lombardia per i Folgorini

Dopo la giornata dedicata all’esame di avanzamento al grado successivo per le cinture colorate, gli atleti sono stati schierati alla competizione del Trofeo città di Casalmaggiore, nella provincia di Cremona

Trasferta in Lombardia, è stata la tappa per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno. Dopo la giornata dedicata all’esame di avanzamento al grado successivo per le cinture colorate, gli atleti sono stati schierati alla competizione del Trofeo città di Casalmaggiore, nella provincia di Cremona.

Hanno brillato nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” con la conquista della medaglia d’argento per i folgorini Matteo Sartor nella classe Ragazzi (10 – 11 anni d’età), categoria di peso – 38Kg, cinture verdi blu marrone.

Nella classe Esordienti (12 – 13 anni d’età, sono state conquistate due medaglie, una d’argento, dal folgorino Michele Tassan Gurle, peso – 43Kg, cintura marroni e l’altra di bronzo, di Jahzeel Calmet,

nella – 43Kg marroni.

Inoltre, nella classe Cadetti (14 -15 anni), è stata conquistata la medaglia di bronzo, dall’atleta combattente Alexandru Gherbovei, nella -57kg, marroni nere. La trasferta è stata condotta dal tecnico Rico Simonetti.

