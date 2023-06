Karate: seminario regionale per gli atleti di Asd 187 Folgore

gli atleti combattenti della ASD 187º Folgore per la specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” Andrea Bozzi, Edoardo Ligas, Emma Ludovica Frizzi, Jacopo Citi e Leonardo Nanni, sono stati invitati a prendere parte al “Seminario Regionale del Centro Tecnico Regionale - CTR FIJLKAM Toscana

“Competenza tecnica superiore”, è il processo messo in atto, attraverso la metodologia didattica estiva per la disciplina olimpica del Karate, adottata dalla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che pone l’obiettivo di implementare la crescita specifica dei propri atleti del settore giovanile, sia in riferimento ai protagonisti (dai 4 anni agli Under 12), sia degli agonisti, che, pone le fondamenta dell’evoluzione sportiva e sociale, attraverso il maturare esperienze dirette, “vissute e comprovate sul campo”, coinvolgendo emozioni e sentimenti di carattere motivazionali, già proiettate nelle giovanissime età.

A questa premessa d’intenti, gli atleti combattenti della ASD 187º Folgore per la specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” Andrea Bozzi, Edoardo Ligas, Emma Ludovica Frizzi, Jacopo Citi e Leonardo Nanni, sono stati invitati a prendere parte al “Seminario Regionale del Centro Tecnico Regionale – CTR FIJLKAM Toscana, svoltosi dal 22 al 24 giugno nell’impianto di ricezione di Torre Marina – Marina di Massa.

Ospite per la particolare occasione il M° Marco Lentini collaboratore tecnico della Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, al fine di implementare le argomentazioni tecnico agonistiche a indirizzo internazionale, con particolare riferimento adottato nel circuito giovanile della WKF (World Karate Federation), in previsione della prossima stagione 2023/2024 calendarizzata a partire dal mese di settembre.

Presente nei 3 giorni intensi di allenamento il Consigliere Nazionale Alessia Coppola Neri, Francesco Puleo collaboratore tecnico Cnag, il Referente Ctr Edgardo Artini e i collaboratori tecnici regionali, tra questi il “tecnico con le stellette” Antonio Citi.

Condividi: