Karate, sinergia ad alto livello tra Folgore e Fiamme Oro

Sinergia sportiva in “divisa”, così si possono definire le giornate di formazione raggiunte dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Roma e ASD Esercito- 187 Folgore di Livorno

Sinergia sportiva in “divisa”, così si possono definire le giornate di formazione raggiunte dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Roma e ASD Esercito- 187 Folgore di Livorno, che, grazie alla disponibilità dei tecnici di Karate della Polizia di Stato, guidati dal Direttore Tecnico Cinzia Colaiacomo, dagli allenatori Cristian Verrecchia e Selene Guglielmi, si è svolto – l’allenamento congiunto tra settori giovanili in rappresentanza dei propri colori Istituzionali delle FF.OO e Forza Armata – quest’ultimo guidato dal “Direttore Tecnico con le stellette” Antonio Citi, paracadutista dell’Esercito. Il tutto si è svolto nelle giornate del 10 e 11 c.m., presso l’istituto d’eccellenza delle Forze dell’Ordine, il “Centro Polifunzionale Scuola Tecnica di Polizia” in Spinaceto – Roma.

Il numeroso gruppo di giovani Karateki della specialità Kumite “combattimento a contatto controllato”, ha potuto condividere momenti di allenamento con gli atleti d’élite effettivi al “Reparto Atleti”, pluri titolati in campo internazionale e guidati sapientemente, sotto le attente indicazioni dei quadri tecnici delle Fiamme Oro, uno staff dalle eccezionali competenze tecnico-professionali. Il team ha accompagnato nelle 3 sessioni di allenamento (1 pomeridiana del venerdì e 2 del sabato, mattina e pomeriggio), suddivise nelle 2 intense giornate, tutti i partecipanti all’iniziativa, tra i quali, i folgorini Jacopo Citi, Edoardo Ligas, Leonardo Nannini e Andrea Bozzi. I

l disegno sportivo promosso dai “tecnici in divisa”, ha dato occasione, attraverso la condivisione dei momenti agonistici e non, di maturare nei giovani “atleti combattenti” esperienze uniche e inestimabili, di considerevoli valori etici morali.

Altrettanto entusiasmante, che ha contribuito al successo dell’iniziativa, è stata la permanenza al Centro d’eccellenza, dotato di moderni e funzionali infrastrutture, sia a finalità tecnico operative specifiche nei settori d’impiego operativi della Polizia, sia in quelle sportive fucina di campioni olimpici, mondiali e continentali delle varie discipline agonistiche, regolamentate dal Coni.

