Karate, successo per la prima “Gara Sociale” targata Shotokan Ryu Livorno

Domenica 19 marzo nella palestra Campana di via Stenone a Livorno si è svolta la prima Gara Sociale organizzata dalla scuola di Karate tradizionale Shotokan Ryu Livorno ASD con la partecipazione della scuola M.M.A. Karate di Massa Marittima.

Alla gara hanno partecipato molti atleti di entrambe le società, in un ambiente amichevole e familiare ma con agonismo e voglia di vincere da parte di tutti i partecipanti, che hanno mostrato un grande impegno ed un profondo rispetto verso le regole ed i valori di questa antica Arte Marziale.

E’ stata un’occasione per alcuni atleti di cimentarsi per la prima volta in una gara, con il pubblico e un arbitraggio, ma senza la tensione che può avere un giovane atleta alle prime esperienze in gare di rilievo nazionale o internazionale, mentre i veterani hanno potuto mostrare le proprie tecniche e abilità, sia nel Kumite che nel Kata.

E’ stata una pioggia di medaglie per tutti i praticanti, tutte medaglie meritate, ma i veri vincitori della giornata passata insieme e terminata con un pranzo sociale sono stati lo sport e l’amicizia.

La prima Gara Sociale organizzata dallo Shotokan Ryu Livorno è stata quindi un grande successo di partecipazione ed impegno, sia gli organizzatori che gli atleti hanno dato il massimo, con grande soddisfazione di tutti, in particolare del Maestro Piero Falleni e dell’istruttore Andrea Vinciguerra dello Shotokan Ryu ASD e dell’istruttrice Monia Polichetti dell’ M.M.A. Karate. Un ringraziamento particolare per la collaborazione va anche al karateka Lorenzo Bardi.

La giornata è terminata con un pranzo sociale presso il ristorante Tira & Molla di via Filzi, che ringraziamo per l’ospitalità.

Ci auguriamo che la competizione diventi un evento annuale e che sempre più praticanti si uniscano a noi per una giornata di sport ed amicizia.

