Karate, Tassan Gurle domina a Empoli: pass per gli Italiani Cadetti

Qualifiche regionali per il Campionato Italiano FIJLKAM Cadetti. La scorsa domenica, al palasport di Empoli, i migliori cadetti della Toscana si sono giocati l’accesso alla fase finale in programma al PalaPellicone di Ostia il 23 e 24 maggio

Qualifiche regionali per il Campionato Italiano FIJLKAM Cadetti. La scorsa domenica, al palasport di Empoli, i migliori cadetti della Toscana si sono giocati l’accesso alla fase finale in programma al PalaPellicone di Ostia il 23 e 24 maggio.

In gara tre atleti dell’Accademia dello Sport Livorno: Leonardo Mercatali, Michele Tassan Gurle e Andrea Ulivari.

Grande prestazione di Michele Tassan Gurle che, nella categoria -63 kg, conquista il primo posto con numeri di assoluto rilievo: 14 punti realizzati e soltanto 3 subiti. Il suo percorso parla chiaro: 2-0 agli ottavi di finale, 5-0 ai quarti, 3-0 in semifinale e 4-3 nella finalissima.

Con questo risultato, Tassan Gurle stacca il pass per la fase finale nazionale nella -63 kg, raggiungendo Leonardo Magnelli, già qualificato di diritto nella stessa categoria grazie alla medaglia d’argento conquistata nei precedenti Campionati Italiani Esordienti.

Buona anche la prova di Andrea Ulivari, impegnato anch’egli nella -63 kg: sconfitto agli ottavi dal futuro finalista, viene ripescato e chiude con un positivo settimo posto.

Nella categoria -47 kg era invece all’esordio in una competizione di questo livello Leonardo Mercatali, che si ferma ai quarti di finale senza riuscire a centrare la qualificazione.

Gli atleti sono stati accompagnati dai tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia.

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