Karate, tecnici dell’Asd Folgore sempre in “allenamento” con la formazione permanente

Formazione continua e permanente. Persiste con energica enfasi, la policy sportiva adottata per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, una linea tenuta salda dall’anno 2002 (sodalizio di fondazione), che garantisce qualità e garanzia. Questa è la forza con la quale il presidente Asd 187º 1º Luogotenente Costantino Oliverio, mantiene costantemente la rotta per garantire un servizio educativo e formativo di alta qualità, a disposizione delle prossime generazioni, da parte di questa agenzia sportiva blu/azzurra, colori della Forza Armata di riferimento.

In quest’ottica, si sommano competenze e professionalizzazione sportiva tra i quadri tecnici della ASD Esercito che lo rappresenta, educatori sportivi deputati all’insegnamento del vivaio giovanile e dei talenti in erba, che ne fanno parte.

A contribuire a questo processo evolutivo, è stato importante il percorso formativo svolto da parte di Massimiliano Parolin e Vincenzo Corvaglia, che hanno frequentato con esito positivo il “Corso Nazionale per l’acquisizione della qualifica di insegnante tecnico categoria Allenatore di Karate”.

Gli aspiranti, esaminati dai docenti Nazionali federali della Commissione esaminatrice, lo scorso week end, hanno a proprio carico un iter svolto a 30 ore di lezioni a distanza, “modalità e-learning” e successivamente in presenza, frequentando per una intera settimana, palestre e aule di lezione, con vitto e alloggio, infrastrutture integrate presso la Scuola Nazionale del Centro olimpico PalaPellicone, per gli sport da combattimento, stanziato a Lido di Ostia – Roma.

