Karate, torna “Folgore – Summer Days”

“Costruire oggi il movimento per formare gli atleti di domani” è il principio che accompagna l’intero progetto. Le iscrizioni e gli inserimenti restano aperti per tutta la durata delle attività estive

Con la conclusione dell’anno scolastico e la pausa delle attività sportive stagionali, prende il via la nona edizione di “Folgore – Summer Days”, il progetto estivo organizzato dalla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, pensato per accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di crescita sportiva, motoria ed educativa durante i mesi estivi.

L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama sportivo cittadino, rappresenta molto più di un semplice campus estivo. Si tratta infatti di un progetto strutturato che si basa sui principi della programmazione dell’allenamento e sullo sviluppo delle capacità motorie nell’età evolutiva.

Lo staff tecnico qualificato Fijlkam opera seguendo le più moderne linee guida legate alle cosiddette “fasi sensibili” della crescita, ovvero quei periodi particolarmente favorevoli all’acquisizione e al perfezionamento delle abilità motorie, coordinative e cognitive.

Un percorso costruito intorno ai giovani – L’esperienza maturata nel corso delle precedenti edizioni ha permesso di affinare una proposta che mette al centro il bambino e il giovane atleta, favorendo lo sviluppo di schemi motori sempre più ricchi e diversificati.

L’approccio multisportivo adottato dalla società consente di costruire solide basi coordinative, migliorare la consapevolezza del proprio corpo e promuovere una crescita armonica. Un percorso rivolto sia a chi si avvicina allo sport per la prima volta, sia agli atleti già impegnati in attività agonistiche.

La varietà degli stimoli proposti permette infatti di sviluppare progressivamente capacità coordinative, cognitive e relazionali, accompagnando i più giovani nella scoperta del movimento e offrendo agli atleti più esperti l’opportunità di consolidare competenze tecniche, motivazione e preparazione in vista della stagione sportiva 2026-2027.

Attività per tutta l’estate – Il programma si svolgerà da giugno a settembre con una frequenza di due allenamenti settimanali. Nel corso dell’estate saranno inoltre coinvolti professionisti e ospiti qualificati che contribuiranno ad arricchire ulteriormente il percorso formativo.

Tra gli obiettivi principali del progetto figura la costruzione di un corretto patrimonio motorio attraverso il miglioramento della postura, della funzionalità del movimento e della qualità del gesto sportivo.

Un lavoro che, pur seguendo una metodologia comune, viene adattato alle caratteristiche individuali e al livello di esperienza di ogni partecipante, dal principiante all’atleta più avanzato.

I valori del Karate Fijlkam- In questo contesto il Karate Fijlkam si conferma una disciplina capace di coniugare attività fisica, formazione e valori educativi, aspetti che continuano a renderla particolarmente apprezzata dalle famiglie.

Un percorso che riflette pienamente i principi della ASD Esercito – 187 Folgore, rappresentata dai colori blu e azzurro della Forza Armata, e che punta a formare non solo sportivi ma anche cittadini consapevoli.

“Folgore – Summer Days” rappresenta inoltre un’importante opportunità di crescita personale. A partire dai 5 anni di età, i partecipanti potranno sviluppare fiducia in sé stessi, autonomia, capacità relazionali e mentalità sportiva, consolidando quel mindset positivo che contribuisce alla formazione del carattere e della personalità.

Lo staff tecnico – La direzione tecnica del progetto è affidata ai tecnici Antonio Citi, Graziano Ligas, Rico Simonetti, Vincenzo Corvaglia, Antonio D’Ambra, Massimiliano Parolin e Giulio Citi. A supporto dello staff opereranno anche i tirocinanti aspiranti Allenatori Base Jacopo Citi, Ludovica Emma Frizzi e Simone Corvaglia, inseriti in un percorso di formazione e crescita all’interno del club.

“Costruire oggi il movimento per formare gli atleti di domani” è il principio che accompagna l’intero progetto. Le iscrizioni e gli inserimenti restano aperti per tutta la durata delle attività estive.

Informazioni: [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©