Karate, tre medagliati su tre alle qualifiche regionali Esordienti

Domenica scorsa si è svolto il Campionato Regionale di karate Fijlkam valevole come fase di qualificazione al Campionato Italiano Esordienti. I tre atleti in gara per l’Accademia dello Sport si sono tutti qualificati tutti con una bellissima gara che ha visto Leonardo Magnelli trionfare nella categoria Esordienti -48kg, vincendo la medaglia d’oro con tre incontri vinti per 2-0, 8-0 e 0-0 la finale per l’oro (vinto al giudizio arbitrale).

Nella solita categoria medaglia di Bronzo per Michele Tassan con 4 incontri disputati con il risultato di 1-0, 2-0, 0-6 e 8-0 la finale per terzo posto.

Bronzo anche per Melissa Cialandroni nella categoria femminili -40kg con due incontri ben disputati con il risultato di 0-2 e 2-0 la finale per il terzo posto.

Leonardo Magnelli è stato anche chiamato a disputare l’incontro tra il finalista della sua categoria, la -48kg, ed il finalista della categoria -43, incontro vinto per 1-1 grazie al Sensho (vantaggio per aver messo il primo punto) aggiudicandosi il posto nella squadra Toscana che parteciperà al Trofeo Coni nel prossimo ottobre a Catania.

Grande soddisfazione per i Tecnici e gli accompagnatori Alessio Magnelli, Carmelo Triglia, Nicola Daddi e Emanuele Magnelli.

