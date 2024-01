Karate: tre ori e un bronzo al campionato toscano per l’Asd Esercito 187 Folgore

Partenza agonistica particolarmente entusiasmante per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte alle fasi di qualificazione regionale al Campionato Italiano Assoluto di Karate, organizzate dal Comitato Regione Toscana settore Karate – CRTK Toscana FIJLKAM, svoltasi nel week end scorso, presso l’impianto sportivo di Certaldo (Firenze).

Nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” l’atleta combattente Andrea Bozzi, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria di peso – 75 Kg. Per quanto giovane diciottenne, ma particolarmente esperto e navigato, Andrea ha tenuto una condotta impeccabile, che gli ha permesso di centrare il gradino più alto del podio, grazie ai suoi 4 match sostenuti.

Nella specialità del Kata “forme” Elena Di Lelio, nel femminile e Leonardo Bombardi, nel maschile, hanno conquistato due medaglie d’oro primeggiando incontrastati lungo il percorso di gara.

Inoltre ha raggiunto la salita al podio, Samuele Corvaglia, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Buona la prova tecnico dimostrativa di Edoardo Baroni. Tutti e 4 gli atleti medagliati hanno conquistato l’accesso per disputare le finali nazionali nel mese di febbraio, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

Gli atleti sono stati accompagnati dal direttore tecnico maestro Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.

