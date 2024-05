Karate, un oro e due bronzi all’Eurocup d’Austria per l’Asd Folgore

Ottimo il risultato ottenuto dalla squadra Regionale costituita dai Centri Tecnici Regionali del Comitato Regione Toscana – CRT settore Karate della Fijlkam, in rappresentanza della Toscana, alla competizione internazionale dell’Eurocup svoltasi, nel week end scorso, presso l’impianto sportivo di Zell Am See in in Austria.

Tra lo schieramento del Pegaso (cavallo alato, simbolo della Toscana) è stato convocato il tecnico Vincenzo Corvaglia, collaboratore tecnico regionale, e gli atleti della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Il primo risultato è giunto dalla specialità del Kata “forma” con l’atleta Elena Di Lelio che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria U 21. Ha seguito la medaglia di bronzo conquistata da Leonardo Bombardi nella classe Junior.

Nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” ha conquistato la medaglia di bronzo Andrea Bozzi, nella classe U 21 peso – 75 Kg.

Inoltre, buone le prove tecniche dimostrative espresse sui quadrati di gara per Edoardo BARONI e dei fratelli Samuele e Simone Corvaglia.

