Kickboxing. Matilde Demi, che forza! Due titoli italiani juniores e un argento

Risultati che le valgono la convocazione di diritto in azzurro per i mondiali Juniores che si svolgeranno a fine agosto in Ungheria dove Matilde cercherà di fare il colpaccio

di Giacomo Niccolini

Matilde Demi non si ferma più. La ragazza “terribile” della palestra Hejo Dojo di Emanuele Bozzolani continua a macinare successi in ogni disciplina della kickboxing. Dopo l’ultimo podio, un argento ai campionati Europei Juniores di Istanbul di Kickboxing guadagnato lo scorso settembre, la giovane atleta si è messa al collo due ori e un argento. Risultati che le valgono la convocazione di diritto in azzurro per i mondiali Juniores che si svolgeranno a fine agosto in Ungheria dove Matilde cercherà di fare il colpaccio. Intanto però si gode questi due titoli tricolore Juniores -70 kg nelle categorie Kick Light e Light Contact e il titolo di vice conquistato nel Point Fight dopo un combattimento estenuante terminato all’extra point. Queste medaglie che splendono le ha guadagnate ai Tricolori di Jesolo andati in scena lo scorso weekend dove la nostra portabandiera ha brillato più che mai portando ancora una volta Livorno alla ribalta e sotto i riflettori dello sport nazionale e internazionale.

