Kickboxing, Matilde Demi è ancora tricolore. E a settembre gli Europei

Ancora una volta la giovane atleta labronica di kickboxing, Matilde Demi, sale sul gradino più alto del podio agli Italiani categoria Junior nella specialità -70 kg light contact dove riesce a mettersi al collo la medaglia d'oro

Ancora una volta la giovane atleta labronica di kickboxing, Matilde Demi, sale sul gradino più alto del podio agli Italiani categoria Junior nella specialità -70 kg light contact dove riesce a mettersi al collo la medaglia d’oro che significa un pass azzurro per gli europei che andranno in scena a settembre. La giovane Matilde, alfiere della palestra Hejo Dojo di Emanuele Bozzolani continua a macinare successi. Così arriva anche una bella medaglia d’argento nel point fight -70 kg junior che apre le porte alla nazionale azzurra anche in questo caso per gli Europei di settembre.

Matilde ha gareggiato anche nella categoria senior nella specialità light contact riuscendo ad ottenere uno splendido secondo posto.

Poco più di un mese fa inoltre, la giovane combattente è diventata campionessa italiana nel campionato di Kick Jitsu.

