Kickboxing. Matilde è argento agli Europei Junior

Matlide Demi porta a casa un importante argento nella categoria Junior agli Europei di Kickboxing di Istanbul

La livornese Matilde Demi non si ferma più. Dopo aver vinto la Coppa Europa a squadre e dopo essersi laureata campionessa mondiale di kickboxing nella categoria Cadetti adesso, all’età di 16 anni, è sbarcata tra le più grandi della categoria Junior alla sua prima competizione ufficiale internazionale con la maglia azzurra. La nostra concittadina si è presentata agli Europei di Istanbul con un carico di aspettative importanti anche se aveva timore di pagare il pegno del cambio di categoria. Cosa che non è stata.

L’atleta dell’Hejo Dojo del maestro Emanuele Bozzolani è partita a combattere dai quarti di finale grazie al buon ranking internazionale collezionato in questi ultimi mesi. Primi due match senza particolari problemi con una semifinale vinta per manifesta superiorità. In finale però la giovane kickboxer livornese ha dovuto alzare bandiera bianca con la più esperta inglese che l’ha così spuntata per la medaglia d’oro. Un risultato, l’argento europeo, molto importante per Matilde Demi che si impone nella categoria Junior come realtà di tutto rispetto.

