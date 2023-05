Kickboxing. Matilde si laurea campionessa d’Europa Juniores

L'atleta dell'Hejo Dojo, allenata da Emanuele Bozzolani e studentessa al Liceo Sportivo Enriques, ha dimostrato ancora una volta di essere una forza della natura anche in campo internazionale

di Giacomo Niccolini

Ad ottobre era salita sul gradino più alto del podio del campionato del Mondo di kickboxing older cadets +65. A distanza di pochi mesi, nello scorso weekend, Matilde Demi, 16 anni, si è messa al collo l’oro Europeo ai campionati di Atene dove, nella specialità del Light Contact categoria Juniores -70 kg, ha sbaragliato tutta la concorrenza riuscendo nell’impresa di ottenere due risultati così prestigiosi in due categorie differenti. Matilde infatti ha fatto il salto di categoria ma, nonostante abbia trovato avversarie più grandi, non si è fatta intimorire ed ha portato la sua palestra, l’Hejo Dojo del tecnico Emanuele Bozzolani, sul tetto d’Europa.

Una prestazione maiuscola che consolida il valore di Matilde in questa disciplina internazionale. All’età di soli 16 anni un’eccellenza già così fulgida e un talento così tangibile.

La prova Ateniese di Matilde inizia venerdì dove si mette al collo, il primo giorno di gare, due medaglie di bronzo rispettivamente nel point contact a squadre, dove gareggia insieme a due ragazze della palestra Fusion di Milano, e nell’Open singolare.

Il sabato Matilde, studentessa al Liceo Sportivo Enriques di via della Bassata, si mette in testa la corona di regina d’Europa vincendo, come detto, il light contact juniores -70 kg, concludendo così la tre giorni di impegni internazionali con un secondo posto nel point contact -70 kg individuale juniores. Una vera forza della natura che ancora una volta ha portato la sua palestra dell’Hejo Dojo e tutta la sua Livorno al top dei palcoscenici internazionali.

Matilde nello scorso novembre fu premiata anche in Comune dal sindaco e dal delegato Coni Giannone per il suo grande successo iridato ottenuto. E oggi ancora una volta il calice si riempie con queste medaglie e con questo titolo europeo.

