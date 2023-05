Kickboxing. Titoli italiani e medaglie per i campioni dell’Hejo Dojo

Ancora medaglie e podi per gli atleti dell'Hejo Dojo dei maestri Emanuele Bozzolani, Michele Iezzi e Alfredo Pellecchia ai campionati italiani di kickboxing che si sono svolti a Jesolo dall'11 al 14 maggio scorso

Ancora medaglie e podi per gli atleti dell’Hejo Dojo dei maestri Emanuele Bozzolani, Michele Iezzi e Alfredo Pellecchia ai campionati italiani di kickboxing che si sono svolti a Jesolo dall’11 al 14 maggio scorso. Non si ferma la pluricampionessa Matilde Demi, recente campionessa europea juniores, che sale sul primo gradino del podio laureandosi campionessa italiana di light contact -70 kg Junior. Ed è ancora lei che si mette al collo il bronzo nella specialità del point fighting junior -74 kg. Bene anche Milo Bozzolani che per poco non riesce a salire sul podio mettendo a registro comunque un 4° posto nella specialità point fighting Junior – 69 kg.

Ma le soddisfazioni per l’Hejo Dojo non finiscono qua perché tra i senior Giulio Demi è medaglia di bronzo nel light contact -74 kg.

Grandi prove anche per il Trofeo Italia dove gli atleti della palestra di via Luigi Salmi hanno fatto incetta di medaglie e podi. Tra i senior Gabriele Martelloni 1° posto K1 (contatto pieno) – 91 kg, Giulio Demi 2° posto point fighting -74 kg, Francesco Fezza 2° posto point fighting – 75 kg.

Bene anche la categoria junior con Nicola Tartarelli bronzo nel point fighting -65 kg.

Buona anche la prova di Giorgio Domenici che si ferma ad un passo dal podio uscendo di scena ai quarti di finale nella specialità point fighting -65 kg.

