Kodokan Fight Day, grandi risultati per il Kodokan 1990 Livorno

L'evento si è svolto alla "Cittadella dello Sport" di Collesalvetti dove, con un sold out di biglietti e un palazzetto gremito di spettatori, si sono combattuti sul ring più di 50 match, tra esibizioni di bambini e incontri amatoriali di Light e Full-Contact, riguardanti la Muay-Thai, Kick-Boxing K1 e le MM

Si è svolta sabato 2 dicembre la seconda edizione del Kodokan Fight Day organizzata dalla palestra Kodokan 1990 Livorno di Viale Petrarca e la Kurosaki Dojo di Pisa.

L’evento si è svolto alla “Cittadella dello Sport” di Collesalvetti dove, con un sold out di biglietti e un palazzetto gremito di spettatori, si sono combattuti sul ring più di 50 match, tra esibizioni di bambini e incontri amatoriali di Light e Full-Contact, riguardanti la Muay-Thai, Kick-Boxing K1 e le MMA.

La giornata ha visto protagonisti gli atleti appassionati di questi sport da contatto provenienti da diverse palestre toscane.

Per il Kodokan Livorno presenti, per la specialità Muay Thai: Leandro Butteri e Niccolò Donati, per i match di Kick Boxing K1: Edoardo Braccini, Nicola Calvetti, Giacomo Cantini, Omar Chelli e Niccolò Donati.

Grande soddisfazione dei tecnici Lorenzo Aiello e Simone Benedettini per la buona riuscita dell’evento che, grazie a una così grande partecipazione di atleti e palestre, ha permesso di dare visibilità a queste discipline che ancora oggi non hanno il giusto riconoscimento sportivo che meritano. “Grazie a Leonardo Aiello e Chiara De Lorenzis, della palestra Kodokan 1990 di Livorno, per aver preso parte in modo determinante a tutta l’organizzazione, allo staff degli arbitri Matteo Manganiello, Roberto Geri, Alberto Remedi e collaboratori e davvero un “Grazie” a tutti coloro che hanno contribuito al successo della giornata, a tutti i Maestri ed atleti presenti”.

Altro importante risultato per la palestra è arrivato dalla sez. Judo, dove l’atleta Davide Bragagni Cat. Junior 66 Kg , convocato dalla Regionale Toscana, ha partecipato il 18 e il 19 novembre, accompagnato dal D.T.R. Luca Aiello, al Trofeo Nagaoka a Lubiana (Slovenia) conquistando il terzo gradino del podio vincendo tre incontri per Ippon.

L’evento ha visto, nei due giorni, la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutta Europa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©