Kodokan Livorno, Aiello vince al debutto

Buone prestazioni degli atleti del Kodokan Livorno all’evento Inside Second Out tenutosi a Parma la scorsa domenica. Leonardo Aiello vince al suo debutto nella Muay Thai K1 per K.O

Mediagallery

Buone prestazioni degli atleti del Kodokan Livorno all’evento Inside Second Out tenutosi a Parma la scorsa domenica. Leonardo Aiello vince al suo debutto nella Muay Thai K1 per K.O. tecnico dell’avversario al secondo round. Da manuale, per la bella gestione del ring, la seconda vittoria nel contatto pieno dell’atleta del Kodokan Livorno, allenato dal fratello Lorenzo.

L’atleta Valerio Lascialfari, nonostante il verdetto a sfavore, è riuscito a tenere testa ad un avversario con una solida impostazione pugilistica e di livello superiore. “Davvero un bel match – afferma il coach Lorenzo Aiello – in cui Valerio avrebbe potuto fare decisamente di più, ma ci lavoreremo per il prossimo impegno: ogni volta che saliamo sul ring aggiungiamo un tassello alla nostra preparazione”

Lorenzo Cappellini perde il suo primo match su ring, nella kick light, dove l’emozione ha avuto la meglio sulla sua preparazione tecnica. Gestione della distanza ottima, peccato per la troppa passività nel secondo round che lo ha penalizzato nel verdetto finale.

Quella di domenica è stata, per gli atleti del Kodokan Livorno, una giornata intensa all’insegna dello sport vero fatto di combattimenti ma anche di rispetto e di abbracci con i nostri avversari dopo il ring.