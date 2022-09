Krav Maga Leghorn cambia sede

Nella foto il presidente Asd Krav Maga Leghorn Morelli con il maestro israeliano Alain Coen della Krav Maga Federation

L’Associazione Sportiva Krav Maga Leghorn, associata K.S.A. Centro riconosciuto dalla Federazione Israeliana A.C., da martedì 3 settembre ha sposta la sua sede nel prestigioso centro Gruppo Lottatori Livornesi, in via Lulli 7 a Livorno. Chi fosse interessato ai corsi di Jujitsu israeliano, per ragazzi, donne e uomini, può contattare la Asd al numero 392-341.41.31, inviare email a [email protected] oppure contattare la segreteria della palestra.

