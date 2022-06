Krav Maga, via al Summer Camp-Memorial Roberto Valenti

Da quest’anno il Summer Camp sarà dedicato a Roberto Valenti. Lo stage si terrà al Centro Sportivo “La Bastia” a Livorno. Una parte dei ricavati dello stage verranno devoluti al “Reparto Cure Palliative” dell’ospedale di Livorno. Il tutto si svolgerà sabato 18 e domenica 19 giugno.

Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo da richiedere tramite email a: [email protected]. Per qualsiasi info: 340-7573100; [email protected]

Perché partecipare?

– Per migliorare e approfondire il nuovo programma tecnico FEKM-RD, dalla cintura gialla alla cintura nera e darga.

– Perché lo stage è valido per iniziare il corso istruttori riconosciuto dalla Federazione Europea di Krav Maga-Richard Douieb.

– Perché sarete certi di conoscere il Krav-Maga di Richard Douieb.

Lo Stage è aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere il Krav-Maga targato FEKM-RD. Praticanti e non di arti marziali, sport da combattimento, o provenienti da altre federazioni di Krav-Maga.

