La A.S.D. Ryu Hon Rosignano chiude l’anno con altri due argenti

L’A.S.D. Ryu Hon di Rosignano Marittimo, Scuola di Arti Marziali chiude un più che soddisfacente anno 2024 con ulteriori due secondi posti conquistati dalla sua Atleta Gaia CUPIDI negli ultimi due tornei dell’anno.

Dopo la soddisfazione, prima delle selezioni mondiali e successivamente per la partecipazione al campionato Mondiale di Creta in Grecia dove ha ottenuto un onorevole settimo posto Mondiale, arrivano altre due medaglie d’argento, una al all’Open D’Italia di Foligno del 17 nov. e infine sabato 30 nov. alla Coppa Italia FIJLKAM a Genova.

La ASD Ryu Hon ringrazia la Essenzial Chemicals Italy S.R.L. SOLVAY Livorno che ci ha sostenuto per questo 2024 sperando che la collaborazione possa continuare anche per il 2025, anno che si presenta già ricco di manifestazioni, tra cui il prossimo già a fine gennaio per il Trofeo Internazionale “GENOVA OPEN 2025“ organizzato dalla Ju Jitsu International Federation (JJIF).

Prosegue anche per il prossimo anno il progetto a sostegno del nostro settore giovanile, “Sport per i giovani e Sport per tutti” che prevede di portare in palestra i giovani cercando di far pesare il meno possibile, la spesa economica alle famiglie.

La Società ringrazia inoltre i suoi Atleti e le loro famiglie per l’impegno dimostrato e per gli ottimi risultati raggiunti.

I nostri contatti sono [email protected] o [email protected]

