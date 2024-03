La Akern Libertas all’assalto della Coppa Italia: in semifinale c’è Ruvo di Puglia

L’emozione che si mischia con l’orgoglio di esserci. La voglia di stupire contro una delle squadre più attrezzate dell’intera serie B. La Libertas sarà seguita da circa 400 tifosi

L’emozione che si mischia con l’orgoglio di esserci. La voglia di stupire contro una delle squadre più attrezzate dell’intera serie B. La Akern Libertas è pronta per la semifinale di Coppa Italia contro Tecnoswitch Ruvo di Puglia (palla a due sabato 16 alle 18,30 al PalaTiziano di Roma, arbitri Rezzoagli di Camogli e Luchi di Prato) vera e propria corazzata. Allenata dal livornesissimo Federico Campanella (che con Piacenza nel 2021 negò alla LL la gioia dell’accesso in finale di Coppa Italia e ai playoff la promozione in A2) la squadra pugliese conta su un roster meraviglioso su cui spicca Darryl Jackson, quasi 20 punti a partita e il 45% da 3 nonostante le 38 primavere. Ruvo però è anche Leggio (ala di talento che tira con il 70% da 2), è l’ex Luca Toniato (2 stagioni con la Libertas dal 2021 al 2023), è il tostissimo Lorenzo Galmarini e il 5 Giacomo Eliantonio, ex Piombino capace di buonissime percentuali fronte a canestro. Mancherà Ghersetti, infortunatosi domenica a San Vendemiamo, ma poco toglie a un cingolato come la Tecnoswitch.

In casa amaranto c’è preoccupazione per le condizioni di Jacopo Lucarelli, uscito malconcio da Fiorenzuola e dolorante a un ginocchio. La sua presenza domani è in forte dubbio. Per il resto il gruppo è carico e sereno. Sta meglio anche Amos Ricci che nell’ultimo mese ha giocato una sola partita. La Libertas sarà seguita da circa 400 tifosi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©