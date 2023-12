La Akern Libertas espugna anche Avellino (64-69). È il settimo successo consecutivo

In foto il playmaker Bargnesi in palleggio sul parquet di Avellino (foto gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa Akern Libertas)

Pesantissima vittoria della Akern Libertas che espugna Avellino nonostante l’assenza di Fantoni, rimasto a casa a causa della febbre

Pesantissima vittoria della Akern Libertas che espugna Avellino nonostante l’assenza di Fantoni, rimasto a casa a causa della febbre. Per gli amaranto è il settimo successo consecutivo. Padroni di casa carichi per l’arrivo di Chinellato da Omegna. Il giocatore è stato subito gettato nella mischia da coach Crotti, ma non ha potuto evitare la sconfitta ai suoi compagni di squadra: troppo solida e forte questa Libertas che ha trovato in Ricci un terminale offensivo chirurgico, in Buca l’intimidatore del pitturato e in Williams, non solo fosforo, ma anche precisione dall’arco dei 6,75 (3/3). La partita è stata in equilibrio per i primi due quarti. Nel terzo la LL grazie a Ricci, Fratto e alle triple di Saccaggi e Williams è scappata sul +10 (45-55). Avellino è tornata sotto (55-58), ma nel quarto quarto, quando tutti avevano le mani congelate, cinque punti di fila di Lucarelli e un canestrissimo di Ricci hanno fatto tutta la differenza del mondo. Con questa vittoria la Libertas – seguita in Irpinia da 30 meravigliosi tifosi – ha onorato nel migliore dei modi la memoria di coach Ezio Cardaioli, scomparso nei giorni scorsi.

IL TABELLINO

Parziali: (18-16, 34-35; 53-58, 64-69)

DEL FES AVELLINO: Vasl 7, Bortolin 19, Burini 3, Caridà, Nikolic 11, Chinellato 9, Venga, Verazzo 5, Spagnuolo ne, Basco ne, Giunta 10. All. Crotti.

AKERN LIBERTAS LIVORNO: Saccaggi 5, Fratto 5, Williams 9, Ricci 22, Tozzi 4, Buca 6, Vicenzini ne, Lucarelli 14, Bargnesi 3, Allinei 1. All. Andreazza.

ARBITRI: Bernassola e Barbieri di Roma

TIRI LIBERI: AVELLINO 21/24 LIBERTAS 17/24 TIRI DA 2: AV 20/42 LI 14/32. TIRI DA 3: AV 5/21 LI: 8/20 RIMBALZI 32-31 PER LIVORNO. FALLO TECNICO ALLA PANCHINA DEL FES AL 14’54” E A LUCARELLI AL 19’14”

