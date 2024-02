La Libertas strapazza Crema a domicilio (49-70): è vetta in solitaria almeno per un giorno

In foto, gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa della Libertas, Saccaggi al tiro sul parquet di Orzinuovi contro Crema. Per lui, top scorer amaranto con Ricci, 10 punti messi a segno

Grazie a una difesa d’acciaio la Akern Libertas ha espugnato il PalaBertocchi di Orzinuovi, tana della Logiman Crema. Finisce 70-49 con i padroni di casa costretti a percentuali bassissime nel tiro dal campo (il 28,8 complessivo) e mai in partita dal 5’ in poi. E' vetta in solitaria in attesa dei risultati di Pielle e Herons

Grazie a una difesa d’acciaio la Akern Libertas ha espugnato il PalaBertocchi di Orzinuovi, tana della Logiman Crema. Finisce 70-49 con i padroni di casa costretti a percentuali bassissime nel tiro dal campo (il 28,8 complessivo) e mai in partita dal 5’ in poi. Tanto, infatti, è durato l’equilibrio: Crema è stata avanti due sole volte (8-7 e 12-11) prima di accendere il semaforo verde alla Libertas che da 14-15 è schizzata a 14-27. La Logiman, con dentro il rinforzo Furin al posto dell’infortunato Graziani (ruoli diversi, adesso maggior tonnellaggio) con un controbreak di 7-0 ha provato a tenere in vita la gara, ma Saccaggi e cinque punti consecutivi di Allinei hanno ristabilito le distanze. Il divario tra le due squadre non è più sceso sotto gli otto punti e la Libertas, nonostante qualche eccesso di confidenza in attacco, ha amministrato senza patemi il vantaggio che si è dilatato fino al +21 finale con Crema che non ha toccato quota 50. E dire che all’andata la squadra di Coach Baldiraghi ne mise 30 nei soli primi 10’ di partita. Per la Libertas buonissima prova del collettivo con 10 uomini a segno e quel marchio di fabbrica chiamato difesa, buono per tutte le stagioni e per fare la differenza in campo.

Logiman Pall. Crema – Akern Libertas Livorno 49-70 (14-23, 16-16, 12-17, 7-14)

Logiman Pall. Crema: Francesco Oboe 9 (2/10, 1/5), Kiryl Tsetserukou 8 (2/6, 0/0), Nicolo Ianuale 7 (2/5, 1/1), Lorenzo Ziviani 7 (3/6, 0/2), Giacomo Furin 6 (2/5, 0/0), Arsenije Stepanovic 4 (2/6, 0/3), Andrea Ballati 3 (0/2, 1/2), Riccardo Carta 3 (0/1, 1/2), Matteo Nicoli 2 (0/1, 0/2), Leonardo Musig 0 (0/0, 0/0), Matteo Guerini 0 (0/0, 0/0), Gabriele Consonni 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Francesco Oboe 8) – Assist: 5 (Arsenije Stepanovic 2)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 10 (3/7, 0/0), Andrea Saccaggi 10 (2/2, 1/5), Leon Williams 9 (3/4, 1/3), Tommaso Fantoni 8 (1/4, 0/0), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/1), Andrea Bargnesi 7 (2/4, 1/2), Jacopo Lucarelli 7 (1/2, 1/3), Luca Tozzi 6 (2/5, 0/2), Francesco Fratto 3 (0/3, 1/2), Dorin Buca 3 (1/3, 0/0), Federico Madeo 0 (0/1, 0/0).

Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 36 4 + 32 (Luca Tozzi 8) – Assist: 5 (Andrea Bargnesi 2)

