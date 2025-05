La Bi.Emme Service Volley Livorno vince a in vetta. E ora i playoff

Eleonora Passaglia in azione durante una partita

Adesso, per Melosi e compagne si aprono le porte dei playoff, con la doppia sfida andata-ritorno contro la Timenet Empoli, vincitrice del girone A, con il primo atto che andrà in scena sabato pomeriggio al PalaFollati in Banditella

Vittoria in tre set sul Blu Volley Quarrata e primo posto alla fine della stagione regolare. Nell’ultima giornata di campionato, la BiEmme Service Livorno si impone per 3-0 al PalaMelo di Quarrata e si porta a casa il primato nel girone B. In 28 partite disputate, le gialloblù di coach D’Alesio hanno conquistato 71 punti complessivi, chiudendo a +1 sul McDonald’s Porcari e a +5 sul Delfino Pescia. Adesso, per Melosi e compagne si aprono le porte dei playoff, con la doppia sfida andata-ritorno contro la Timenet Empoli, vincitrice del girone A, con il primo atto che andrà in scena sabato pomeriggio al PalaFollati in Banditella.

A Quarrata, la BiEmme Service parte subito forte (6-2), ma il Blu Volley non ha certo voglia di stendere il tappeto rosso davanti alle gialloblù. Cinque punti realizzati in fila spingono Quarrata sopra 7-6. Livorno riprende il comando delle operazioni (13-10), ma le padrone di casa rispondono nuovamente e tornano avanti sul 15-14. Dopo una fase di sorpassi e controsorpassi, la BiEmme Service scappa via sul 22-19 e con una diagonale di Zonta mette a terra il punto del 25-22.

Al rientro in campo, il copione è più o meno simile a quanto visto in precedenza. La BiEmme Service colpisce per prima e cerca la fuga sul 6-4, Quarrata non ci sta e mette la freccia portandosi in vantaggio 9-7. Le gialloblù non perdono tempo, alzano i giri del loro motore e volano sul +4 (17-13). Il Blu Volley torna in scia sul 18-17, ma di nuovo il Volley Livorno inserisce un’altra marcia e tiene le avversarie a distanza di sicurezza fino al 25-22 realizzato da Bitossi.

Sopra di due set, la BiEmme Service non rallenta il proprio ritmo. L’avvio del terzo parziale premia le gialloblù, che scavano subito un solco importante tra sé e le padrone di casa (11-6). Coach D’Alesio fa ruotare tutta la sua squadra, il Volley Livorno tiene ben salda la barra del comando e con un primo tempo di Melosi realizza il 25-14 che fa scoppiare la festa in campo e sulle tribune.

