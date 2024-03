La Caffè Toscano al PalaBertocchi sfida la Logiman Crema

Terzo impegno in 6 giorni per la Caffè Toscano Pielle Livorno, di scena al PalaBertocchi di Orzinuovi che è tana della Logiman Pallacanestro Crema (palla a due sabato 30 marzo, ore 21).

Roster molto giovane, quello lombardo, con tutti giocatori dal 2000 in su. Il quintetto vede Francesco Oboe in cabina di regia, 23enne ma già con molti campionati in categoria, e anche qualche esperienza in A2, alle spalle. Nel ruolo di guardia/ala, a fronte dell’assenza di Graziani, si alternano il più fisicato Nicolò Ianuale e il più perimetrale Matteo Nicoli.

Le stelle dell’attacco cremasco, tuttavia, sono le torri sotto canestro e rispondono al nome di Arsenije Stepanovic e Kiril Tsetserukou, lunghi moderni capaci di far male anche dal perimetro. Tiratore mortifero Stepanovic, Tsetserukou – ex allievo di coach Marco Cardani ai tempi di Bernareggio (semifinalista playoff contro la Libertas 1947) – tira invece poco da 3, ma brilla nelle soluzioni dentro il pitturato con eccellenti percentuali e una gran quantità di rimbalzi catturati nei suoi oltre 30 minuti sul parquet.

Dalla panchina tre giovani prodotti del vivaio rosanero stanno facendo davvero molto bene. E stiamo parlando del play Lorenzo Ziviani, terzo polmone naturale di Oboe, che strada facendo è riuscito a conquistarsi sempre più fiducia da parte dello staff con oltre 15 minuti e pericolosità offensiva.

Minutaggi inferiori, viceversa, per Andrea Ballati, esterno con un tiro mortifero dalla linea dei 6 metri e 75, e per il lungo Riccardo Carta.

Nel corso della regular season, per far fronte alla lungo degenza di Graziani, Crema ha inserito nelle rotazioni Alessandro Naoni (da Brianza) e Giacomo Furin (da Cividale).

In sostanza la Logiman è squadra che gioca bene e, soprattutto, in maniera spensierata, alla ricerca di una posizione playoff che significherebbe tantissimo per tutto l’ambiente.

In casa Pielle il cammino verso i playoff procede spedito e la tappa di Crema rappresenta un altro test duro e di grande qualità; la squadra di coach Marco Cardani sarà seguito in Lombardia da oltre 200 tifosi.

