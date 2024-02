La Caffè Toscano attende i Cavalieri di Legnano

I Knights rimangono senza dubbio una delle grandi favorite del girone, nonostante i “soli” 26 punti conquistati in 25 giornate, con un gruppo che vanta il giusto mix tra giocatori molto esperti e giovani in rampa di lancio. Al timone della truppa biancorossa ritroviamo coach Paolo Piazza

La Caffè Toscano Pielle Livorno, reduce da un girone di ritorno fin qua perfetto, inaugura domenica 25 febbraio (palla a due alle 18 PalaMacchia) un trittico sfide minato d’insidie, a cominciare dal duello contro la SAE Scientifica Legnano. I Knights rimangono senza dubbio una delle grandi favorite del girone, nonostante i “soli” 26 punti conquistati in 25 giornate, con un gruppo che vanta il giusto mix tra giocatori molto esperti e giovani in rampa di lancio. Al timone della truppa biancorossa ritroviamo coach Paolo Piazza, reduce dalla vittoria del campionato 2022/2023 sulla panchina di Vigevano e assunto da Legnano con accordo biennale. Il roster a sua disposizione, come detto, è di assoluto livello: il playmaker titolare è ancora Tommaso Marino, giocatore dotato di una visione di gioco e una qualità di passaggio fuori categoria. Nello spot di guarda spazio al “comunitario”, vale a dire Nick Raivio, uno che lo scorso anno viaggiava a oltre 15 punti di media in Serie A2 e che, dopo un infortunio alla mano in avvio di stagione, è tornato in campo dimostrando subito di essere un lusso per la Serie B.

Il “tre” titolare è il toscano Guido Scali, ex Sant’Antimo, mentre nello spot di ala grande lavora Marco Planezio, uno che di stagioni al vertice della categoria ha fatto la collezione. Il pivot titolare è uno dei tre confermati dalla passata stagione, ovvero Michael Sacchettini, giocatore dotato di grande fisicità e ottimo tiro dalla media.

Dalla panchina sono pronti ad impattare sul match i due giovani ex Borgomanero Alberto Fragonara e Maurizio Ghigo, rispettivamente playmaker classe 2004 e ala classe 2003. Insieme alla loro freschezza e dinamismo, da tenere d’occhio l’esperienza e la qualità dal perimetro che può garantire l’argentino Juan Marcos Casini, giustiziere della Pielle un anno fa al PalaBorsani. Completano le rotazioni di coach Piazza, l’ex Libertas Andrea Sipala, giocatore ruvido, di grande grinta e combattente nato e il totem Riziero Ponziani.

In casa Pielle da valutare le condizioni ancora non ideali di Matteo Laganà, anche se filtra ottimismo. Si preannuncia, come al solito, un PalaMacchia da tutto esaurito.

