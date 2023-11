La Caffè Toscano Pielle in trasferta a Legnano

Come lo scorso anno, la Caffè Toscano Pielle Livorno fa visita alla Sae Scientifica Legnano nel cuore di novembre (palla a due a Castellanza lunedì 13 novembre, ore 20:30)

Come lo scorso anno, la Caffè Toscano Pielle Livorno fa visita alla Sae Scientifica Legnano nel cuore di novembre (palla a due a Castellanza lunedì 13 novembre, ore 20:30); allora la squadra di coach Marco Cardani veniva da 7 vittoria di fila e fu la prima partita uscita senza Federico Loschi (assente anche domani sera) e la prima di Matteo Graziani. Ricordiamo tutti come andò a finire: battaglia per l’intero arco dei 40 e triplissima di Casini per il successo di Legnano.

Quest’anno lo scenario è e sarà totalmente diverso. Il campionato di B nazionale è talmente equilibrato che tutte le squadre hanno perso almeno due partite, comprese Pielle e Legnano. Squadra lombarda affidata in estate a coach Paolo Piazza, reduce dalla vittoria del campionato con Vigevano, e costruita con l’intento di stare nelle sfere altissime della classifica. Il playmaker titolare è ancora Tommaso Marino, giocatore con una visione di gioco e qualità di passaggio fuori categoria. Nello spot di guarda troviamo il “comunitario”, vale a dire Nick Raivio, uno che lo scorso anno viaggiava a oltre 15 punti di media in Serie A2 e che, dopo un infortunio alla mano in questo avvio di stagione, è tornato in campo dimostrando subito di essere un lusso per la Serie B. Il “tre” titolare è l’ex San Vendemiano e Juvi Cremona (dove vinse il campionato) Enrico Mario Gobbato, mentre nello spot di ala grande c’è Marco Planezio, uno che di stagioni al vertice della categoria ha fatto la collezione. Il pivot titolare è uno dei tre confermati dallo scorso campionato ovvero Michael Sacchettini, giocatore dotato di grande fisicità e ottimo tiro dalla media. Dalla panchina escono i due ex Borgomanero Alberto Fragonara e Maurizio Ghigo, rispettivamente playmaker classe 2004 e ala classe 2003. Insieme alla loro freschezza e dinamismo, da tenere d’occhio l’esperienza e la qualità dal perimetro che può garantire l’argentino Juan Marcos Casini. A completare le rotazioni l’ex Libertas Andrea Sipala, giocatore ruvido, di grande grinta e combattente nato.

