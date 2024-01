Caffè Toscano Pielle- Rieti: 90-73. I biancoblu tornano alla vittoria!

Digerita la sconfitta patita nel derby, la Caffè Toscano Pielle Livorno è pronta a ripartire ospitando la temibilissima Npc Rieti di coach Ponticiello (palla a due domenica 14 gennaio, al Pala Macchia, ore 18:00) vittoriosa nel match di per 80-76

Inizio in salita per i ragazzi di coach Cardani che portano dietro forse le scorie del derby del 7 gennaio. Sul parquet del PalaMacchia i primi dieci minuti sono targati “Markovic” il numero 8 avversario che fa il bello e il cattivo tempo con 10 punti segnati nella prima frazione. Risponde il Mago Rubbini con i suoi 5 punti messi a segno con percentuale perfetta dal campo. La partita è in sostanziale equilibrio. Finisce 15 a 17 il primo quarto con una Pielle ch e fa fatica a tenere il passo ma si adegua al ritmo di Rieti.

Il secondo tempino si apre in sostanziale equilibrio. Ci pensa ancora Rubbini a rompere l’inerzia con una bomba che mette la freccia alla Pielle: 27-24 al 15′. Ed è ancora lui che raddoppia la tripla pochi secondi dopo: una doppia bomba che porta la Pielle al +4: 30-26. Il Mago è in forma strepitosa ed è lui l’artefice del canestro e fallo che mette lo sprint alla Pielle: 36-29 quando manca ormai un minuto alla fine della seconda frazione. Il quarto finisce sul punteggio di 38-31 con una Pielle rinvigorita rispetto ai primi dieci minuti.

Terzo quarto che si apre con una gragnola di bombe targata Lo Biondo e Ferraro. La Pielle si scrolla di dosso Rieti andando sul massimo vantaggio di 48-37 al 23′.

La Caffè Toscano prende il largo nella seconda metà del terzo tempino arrivando sul 62-49. La frazione si chiude sul 68-55.

Inizio dell’ultima parte di gara con la solita sinfonia biancoblu che suona al PalaMacchia. Il primo minuto e mezzo i padroni di casa aumentano il gap: 72-55.

Finale di gara nervoso dove piovono tecnici alla panchina di Rieti e anche al centro rosso-celeste Cassar. Anche Campori mostra segni di nervosismo prendendo un tecnico a sua volta.

La Pielle nel frattempo dilaga: 82-68 quando mancano 3 minuti alla fine. Mette la tripla anche Manna alla fine quando manca un minuto: 90-73. Il cronometro poi stoppa le osptiltà. La Pielle torna alla vittoria dopo il derby del 7 gennaio.

