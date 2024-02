Stasera la capolista Caffè Toscano Pielle in trasferta a Cassino

Neppure il tempo di respirare e godersi la vittoria vs. Juve Caserta, che la Caffè Toscano Pielle Livorno torna in campo per affrontare, nel 24° turno di regular season, la Virtus Cassino dell’ex Micahel Lemmi. Si gioca al Pala Virtus, a porte chiuse, mercoledì 14 febbraio, alle 20:30

La squadra di Andrea Auletta, il più giovane coach dell’intera Serie B Nazionale, è lunghissima e di recente ha pure aggiunto un giocatore del calibro di Maurizio Del Testa (cecinese) alle rotazioni. Quattro giocatori vanno costantemente in doppia cifra per punti: Nemanja Dincic, Melkisedek Moreaux, Flavio Gay e Jakov Milosevic.

Lungo classe ’98, Dincic, è un ragazzo serbo di formazione italiana avendo fatto tutto il percorso giovanile all’Assigeco Piacenza, debuttando in A2 nel 2015/16. Melkisedek Moreaux è, invece, un’ala tedesca, classe ’97 di 198 cm, la scorsa stagione in forza all’ART Giants Dusseldorf nella Germany – Pro A; con numeri molto interessanti ha conquistato il riconoscimento di “Most Improved Player” della seconda lega tedesca.

Veniamo a Flavio Gay, fresco di rinnovo fino al 2025, è già dalla scorsa stagione nel roster dei lupi laziali; play/guardia di 185 cm, si tratta di uno dei migliori talenti usciti dall’importante settore giovanile del College Basket Borgomanero. Realizzatore puro, Gay capace di giocare sia in uno contro uno in rapidità sia di colpire dall’arco dei 6.75, Gay, dopo le prime esperienze in maglia Borgomanero.

Anche Jakov Milosevic è al secondo anno a Cassino; montenegrino, classe ‘99, Milosevic è ala piccola di formazione italiana, più attaccante che difensore, e fonda la sua pericolosità sulle sue capacità di uno contro uno vicino sia lontano da canestro, sfruttando i mis-match nelle più disparate situazioni.

Il quintetto si completa con Riccardo Bassi, 5 puro con minutaggio limitato ma che si fa sentire nelle due aree colorate. Dietro di loro il capitano Michael Teghini, Giulio Candotto, Michael Lemmi (ex di turno e tra i protagonisti della promozione piellina in Serie B) e Alessio Truglio.

Teghini è un playmaker d’ordine, mancino, con una buona dose di carattere e responsabilità quando viene chiamato in causa.

Nuovo innesto, dicevamo, è Maurizio Del Testa, guardia classe 1989 ed eroe di Cassino nel 2018, quando Virtus riuscì a conquistare la promozione in Serie A2 alle Final Four di Montecatini. La stagione successiva il passaggio alla Bawer Matera, poi Fabriano, Npc Rieti ed infine Chieti, prima di trasferirsi nuovamente tra le fila della formazione della città martire. A completare il roster: Davide Frizzarin, Alessio Macera, Simone Cavalieri, Roberto Mastrocicco e Simone Pontone.

In casa Pielle da valutare le condizioni di Matteo Laganà, assente domenica scorsa in occasione della sfida con Caserta.

