La Curva Nord: “Nonostante la rabbia saremo a Tivoli per uscire da questo inferno”

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica intanto che sono in vendita i biglietti per la partita in programma domenica 29 maggio a Tivoli. Ticket I biglietti in vendita sul portale Go2 (bit.ly/384FlrD) e nei prossimi giorni alla tabaccheria Vicari di Livorno (via Roma, 133).

“Nonostante la rabbia e il pessimo spettacolo offerto sul campo dai nostri giocatori, noi come curva domenica 29 saremo pronti a ripartire per cercare di uscire da questo inferno Presenti solo per noi, per la maglia, per la città. Ritrovo ore 10.30 con mezzi propri al piazzale lato gradinata”.

E’ questo il messaggio della Curva Nord Fabio Bettinetti che gli stessi tifosi hanno lasciato sulla pagina Facebook di riferimento. Nonostante tutto quindi la Nord seguirà la trasferta di domenica 29 maggio a Tivoli per la semifinale d’andata dei playoff nazionali contro la W3 Maccarese per accedere alla serie D. Per uscire da questo inferno scrivono gli ultras. Oltre ogni categoria.

