La denuncia del Comitato Italiano Arbitri: “Insulti razzisti nel match under 14: basta!”

L'impianto sportivo del PalaMacchia dove si è svolta la partita tra Don Bosco e Poggibonsi under 14 Elite

Il presidente del Comitato Italiani Arbitri Regione Toscana, Luigi Morante dopo il match di Under 14 elite giocato a Livorno tra Don Bosco e Poggibonsi: "Non possiamo più rimanere indifferenti davanti a questi episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport"

Insulti razzisti all’arbitro al termine dell’incontro in una partita di ragazzini giocata a Livorno. È questa la denuncia fatta tramite la pagina social ufficiale del Comitato Italiano Arbitri Regione Toscana a firma del suo presidente Luigi Morante. Ma andiamo con ordine. Nel pomeriggio di sabato 1 aprile 2023 si è svolta infatti al Palamacchia di Livorno la gara di Under 14 Elite, giocata tra le squadre Don Bosco Basket Livorno e Asd Poggibonsi basket, vinta di un punto dalla squadra ospite (50-51).

“Al termine della partita un gruppo di 7-8 genitori/parenti/simpatizzanti della squadra di Poggibonsi – si legge nella nota del CIA (Comitato Italiano Arbitri Regione Toscana) – ha aspettato fuori dall’impianto di gioco che uscisse uno dei due arbitri dell’incontro, Moustapha Ndiaye (di 19 anni, ndr). Il gruppo ha lanciato pesanti offese razziali ed atti intenti a cercare la provocazione del ragazzo. Non possiamo più rimanere indifferenti – scrive Luigi Morante – davanti a questi episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport. Già nelle scorse settimane avevamo registrato altri due episodi ai danni di Abdul Mumin Goma Faisal e Labed Mourad in due gare del campionato di serie D e ora ci vediamo costretti a registrarne un altro addirittura in campionato di Under 14 elite. Credo fortemente che il presidente FIP, Gianni Petrucci, e il Consiglio Federale debbano arrivare ad approvare con la massima urgenza una norma di cui oramai non ne possiamo più fare a meno che vedano la Federazione Italiana Pallacanestro parte lesa insieme al tesserato contro chi si macchia di tali episodi, sia che siano raziali che atti di violenza. In qualità di presidente del CIA Toscana – conclude Morante – va il mio grazie e la massima stima a Moustapha Ndiaye, Abdul Mumin Goma Fiasal e Labed Mourad e a tutti i ragazzi del movimento arbitrale perché grazie alla loro professionalità e dedizione all’attività arbitrale consento lo svolgimento delle gare”.

