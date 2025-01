La docuserie “Livorno a Due” si presenta alla città

Manca pochissimo per l’esordio ufficiale di “Livorno a Due”, la docuserie-evento che dal 17 febbraio sarà proiettata esclusivamente al Cinema 4 Mori di Livorno. Un appuntamento senza precedenti: cinque settimane, cinque film, quattro spettacoli settimanali e tanti ospiti speciali per raccontare la rivalità tra Pielle e Libertas come mai era stato fatto prima.

Per presentare ufficialmente il progetto, venerdì 7 febbraio alle 15, sempre al Cinema 4 Mori, si terrà la conferenza stampa ufficiale, aperta al pubblico. Sarà l’occasione per svelare il programma completo delle serate, gli ospiti che impreziosiranno ogni appuntamento e per offrire ai presenti un’anteprima assoluta della docuserie con la proiezione esclusiva di alcuni estratti dei cinque film.

Alla conferenza interverranno:



– Silvio Laccetti (regista, produttore e co-autore della serie)

– Stefano Blois (co-autore)

– Francesco Farneti (presidente Pielle Livorno)

– Riccardo Grillo (Caffè Toscano e vice presidente Pielle)

– Roberto Consigli (presidente Libertas Livorno)

– Gianluca Mannucchi (direttore sportivo Libertas Livorno)

– Serena Cassari (Cinema 4 Mori)

Un’occasione imperdibile per entrare nel cuore del progetto e scoprire in anteprima i dettagli di questa docuserie che per la prima volta in Italia sarà distribuita interamente in sala.

Durante e al termine della conferenza, la biglietteria del Cinema 4 Mori rimarrà aperta per consentire l’acquisto degli ultimi biglietti e abbonamenti disponibili. L’entusiasmo intorno a Livorno a Due è già altissimo e i posti stanno andando a ruba: la conferenza stampa sarà l’occasione perfetta per assicurarsi un posto in prima fila e vivere da protagonisti questa straordinaria esperienza cinematografica e sportiva.

L’appuntamento è dunque fissato per il 7 febbraio alle ore 15:00 al Cinema 4 Mori di Livorno. Trailer docuserie

Il programma completo:

Episodio 1 (titolo: Biscotto?)

17 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

20 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 2 (titolo: Il secondo boom)

24 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

25 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 3 (titolo: Il Muro di Livorno)

3 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

4 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 4 (titolo: La fusione)

10 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

13 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 5 (titolo: La rinascita)

17 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

18 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

