La domenica torna a tingersi d’amaranto

Quella sciarpa amaranto è sempre lì. Come il salmastro che arriva con il libeccio e ti s'attacca ai capelli che diventano paglia, che scarruffa anche l'anima. L'amaranto è così. Scarruffa tutto per far sembrare tutto fuori posto, quando in realtà, è un amore perfettamente regolare: non passa mai e resiste a tutto, da oltre 100 anni. Anzi... non appassisce. Bentornato a casa Us Livorno...

di Giacomo Niccolini

Sì era proprio lì. Sapete? Bastava aprire il cassetto, scansare i costumi che da maggio hanno iniziato a seppellirla là sotto. Ma era lì. In attesa di tornare al suo posto, in Curva Nord o in gradinata dove babbo o mamma ci portavano qualche anno fa mano per la mano, quando ancora non arrivavamo all’altezza consentita per pagare un biglietto. Era lì… la sciarpa amaranto. Stava solo ricaricando le pile, riparandosi dal sole che tornerà a sbiadirla da oggi e dalla pioggia che tornerà a infeltrirla. Ma l’amaranto è per sempre. Amaranto significa che non appassisce. Come la passione. Ed oggi le mille e più di mille sciarpe sono tornate al collo, a fare da bandana o come un braccialetto di stoffa dove asciugare il sudore. Perché il Livorno è anche sudore. Di star lì. Ovunque vada. Come vada. In ogni categoria. Oggi l’Us Livorno torna a casa, nella sua casa: l’Armando Picchi.

Davanti c’ il Grosseto. Ma ci potrebbe essere il Real Madrid o l’Albinoleffe o chi volete voi. E non importa il risultato. Quella sciarpa amaranto torna sempre al suo posto. Non so perché ma è così. Insieme a quelle bandiere, ai quei cori, a mescolarsi di passione e di persone con un unico minimo comune denominatore: l’amore per questa storia infinita che da più di cent’anni ci fa cantare e star male. In ogni stadio. Non ce lo sappiamo spiegare. Come il salmastro che arriva con il libeccio e ti s’attacca ai capelli che diventano paglia, che scarruffa anche l’anima. L’amaranto è così. Scarruffa tutto per far sembrare tutto fuori posto, quando in realtà, è un amore perfettamente regolare: non passa mai e resiste a tutto, da oltre 100 anni. Anzi… non appassisce. Bentornato a casa Us Livorno…

Condividi: