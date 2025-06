La Fortezza Nuova ospita il “Trofeo Città di Livorno” di pesca sportiva

Appuntamento domenica 29 giugno. L’evento, organizzato dal Circolo della Pesca di Livorno, promette spettacolo, tradizione e sport in uno scenario unico, incastonato nel cuore della Livorno medicea. Un appuntamento che unisce competizione e cultura marinara, valorizzando uno degli sport più antichi e identitari della città

Uno dei luoghi più affascinanti della Livorno storica, la “Falsa Braga” all’interno della Fortezza Nuova, si prepara ad accogliere domenica 29 giugno 2025 una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di pesca sportiva: il Trofeo Città di Livorno, gara nazionale valida per il circuito della Coppa Italia.

L’evento, organizzato dal Circolo della Pesca di Livorno, promette spettacolo, tradizione e sport in uno scenario unico, incastonato nel cuore della Livorno medicea. Un appuntamento che unisce competizione e cultura marinara, valorizzando uno degli sport più antichi e identitari della città.

Un circolo storico che unisce sport, mare e tradizione- L’A.S.D. Circolo della Pesca di Livorno è molto più di una semplice associazione sportiva: è un pezzo vivo della storia cittadina. Fondato nel 1947 da un gruppo di appassionati livornesi, rappresenta oggi una delle realtà più antiche e attive della pesca sportiva italiana, nonché un presidio culturale che custodisce e trasmette la profonda connessione tra Livorno e il mare.

La sede del Circolo si trova in una suggestiva cantina storica affacciata sui Fossi Medicei, accessibile dallo scalandrone degli Scali D’Azeglio, proprio all’ingresso del Fosso Reale da Piazza Cavour. Uno scenario che profuma di storia e che ospita anche la Sezione Provinciale della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), a testimonianza della centralità del Circolo nel tessuto sportivo nazionale.

Sport, educazione e rispetto per il mare – Oggi il Circolo, guidato dal dicembre 2024 dal presidente Bruno Tornesi, continua a promuovere con passione i valori fondanti della propria attività: partecipazione, inclusione, sostenibilità ambientale e rispetto per il mare.

La pesca sportiva, nelle sue varie specialità, non è vista solo come disciplina ludico-agonistica, ma anche come strumento educativo in grado di rafforzare nei soci, giovani e meno giovani, il legame con l’ambiente marino e con la tradizione peschereccia livornese.

Grazie all’impegno dei responsabili delle attività sportive — Stefano Falchi e Marzia Pacciardi per la canna da riva, Emiliano Ceselli per la canna da natante — il Circolo partecipa a un fitto calendario di gare a livello locale, regionale e nazionale, con risultati di rilievo.

Un futuro ancorato alla passione per il mare – Oltre alle competizioni, il Circolo promuove iniziative aperte al territorio, tra cui spiccano le gare sociali e, appunto, il Trofeo Città di Livorno. La prossima edizione, in programma il 29 giugno, sarà un’occasione speciale per vivere una giornata di sport e passione nella magnifica cornice della Fortezza Nuova.

Il Circolo della Pesca di Livorno si conferma così una comunità viva e inclusiva, capace di guardare al futuro con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per il mare, il rispetto dell’ambiente e i valori profondi dello sport.

Condividi:

Riproduzione riservata ©