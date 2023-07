La Leccia trionfa nel Palio del Basket. Al Mismatch vince Mln Milano

Oltre 1500 presenze, senza contare il pienone per la Notte Bianca dello Sport. Il mondo del basket livornese dal 20 al 23 luglio si è riunito nei piazzali del PalaMacchia per partecipare al doppio evento “Palio del Basket” e “Mismatch”. Un’alchimia tra iniziativa sociale e torneo 3×3 categoria Top che ha visto formarsi l’ormai tradizionale village estivo del basket.

La quattro giorni organizzata da Famiglia Coraggio e team di Arianna Paoletti è iniziata con il Palio del Basket, iniziativa benefica destinata a finanziare progetti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione delle aree urbane e incremento qualitativo dei quartieri più bisognosi. Al termine degli incontri – che hanno visto sfidarsi le rappresentative di Stagno, Ardenza, Leccia, Venezia, Magenta, Stazione, San Jacopo e Coteto – è stata la Leccia guidata da Maurizio Pantosti a ottenere i fondi per la riqualificazione del quartiere. Maurizio Pantosti, Daniele Marrucci, Alberto Puccioni, Anouir Filahi hanno battuto in finale Ardenza (durante il torneo in modalità gemelli Paoli, Costantino Bechi, Stefano Morì; poi in finale con la formazione Filippo e Matteo Paoli, Filippo Di Sacco e Leonardo Nannipieri).

E son stati proprio i ragazzi della Leccia a dare poi filo da torcere anche al successivo torneo 3×3 nazionale Top “Mismatch”: Pantosti & co, in versione “Marru passaci la palla” sono arrivati a giocarsi la finale con lo squadrone “Mln – Milano” guidato da Pietro Agostini (con Leonardo Clark, Andrea Debortoli e Alexandro Ayiku). Pietro Agostini ha fatto incetta di trofei: la sua squadra infatti non solo ha vinto il Mismatch (e 1500€) fermando Marru, ma si è anche aggiudicato il premio per la gara da Tre e quella delle schiacciate. Al Mismatch hanno partecipato complessivamente 9 squadre, quattro delle quali da fuori Livorno con roster molto competitivi: un anticipo di quanto accadrà dalla prossima edizione.

Nel corso del torneo c’è stata anche la gradita partecipazione degli atleti della Toscana Disabili Sport, i quali hanno fatto una breve partita dimostrativa di basket in carrozzina.

Organizzazione, supporto finanziario ed ospitalità per gli atleti sono stati possibili anche grazie a un’ampia platea di sponsor; tra questi il main è stato Gino Mercedes il cui logo capeggiava sui completi dei giocatori e che ha portato in esposizione l’ultimo modello elettrico a marchio Smart. Tra gli altri sponsor anche: Fisiosport, Farmacia Farneti, Ylenia Giardinia e Stefano Luciani, Massimo Lolli, Massimiliano Bertini, Zaki, Paolieri, Lascialfare , Cantina Nardi, Banti, Pediatrica.

Torneo 3×3 Mismatch:

Quarti:

Evolution 3×3 – Marru passaci la palla: 19-21

– Toys Boy- Bale Pigia x: 21-14

– Mln Milano – Palla a Bini: 21-17

– Evolution Academy- Team Up 4th: 21-15

SEMIFINALI

– Marru passaci la palla – Toys Boy: 21-20

– Mln Milano- Evolution Academy: 21-19

FINALE

Marru passaci la palla- Milano: 18-21

Squadre:

Toys Boy: Matteo Paoli, Filippo Paoli, Filippo Di Sacco, Costantino Bechi;

Marru passaci la palla: Maurizio Pantosti, Daniele Marrucci, Alberto Puccioni, Anouir Filahi;

Mln-Milano: Pietro Agostini, Leonardo Clark, Andrea Debortoli, Alexandro Ayiku;

Evolution: Flavio Gay, Michael Lemmi, Daniele Pesenato;

Evolution Academy: Matteo Lisini, Pietro Lisini, Matteo Marangon, Luca Valle;

Team Up: Carlo Cappelli, Dario Saccone, Alessandro Romani;

Bale pigia X: Samuele Balestri, Lorenzo Carlotti, Giacomo Santini, Giole Napoli;

Palla a Bini: Lorenzo Maltinti, Francesco Bini, Marco Ferretti, Alessio Salvadorini;

I Frega: Nicola Vicenzini, Giorgio Perasso, Nannicini

