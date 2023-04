La Lega Pattinaggio Uisp a Livorno presenta gli U.G.A. come promozione

Gli UGA è una nuova proposta di attività per neofiti del pattinaggio a rotelle, per offrire dei sereni momenti di confronto e crescita alla portata di tutti e nel contempo ai tecnici uno strumento di valutazione dei progressi dei loro atleti

Molte pattinatrici e pattinatori in rappresentanza delle quattro società della provincia di Livorno che praticano il pattinaggio artistico, il Circolo polisportivo La Rosa, il Circolo La Cigna-Gymnasium, la società Pattinaggio Artistico La Stella e la società Etruska, hanno portato le giovani leve al campionato provinciale valevole per le ammissioni al campionato regionale. Gli UGA è una nuova proposta di attività per neofiti del pattinaggio a rotelle, per offrire dei sereni momenti di confronto e crescita alla portata di tutti e nel contempo ai tecnici uno strumento di valutazione dei progressi dei loro atleti tramite il raggiungimento di obbiettivi con metodologia didattica. Alla Bastia 200 atleti si sono confrontati con circa 250 spettatori nella giornata. Grazie all’organizzazione del Circolo Arci La Cigna Gymnasium e alla Uisp.

