La Libertas 1947 presenta il nuovo main sponsor

Sabato alle 17.30 si svolgerà la presentazione ufficiale presso la palestra Evo One all'interno del Parco Levante in via Giovanni Gelati, 10 a Livorno

Con grande gioia la Libertas Livorno 1947 accoglie Akern srl come nuovo main sponsor della società.

Akern fa parte del gruppo PharmaNutra. E’ azienda leader mondiale nella misurazione e stima della composizione corporea sia a livello clinico che in ambito sportivo. Supporta club, singoli atleti, Federazioni di discipline olimpiche. Opera da 40 anni nel settore e vanta alle spalle quasi 2000 pubblicazioni scientifiche.

Sabato alle 17.30 si svolgerà la presentazione ufficiale presso la palestra Evo One all’interno del Parco Levante in via Giovanni Gelati, 10 a Livorno.

Inoltre dalle 17:30 alle 19:30 a “Il Bocconcino”, situato anch’esso al Parco Levante, proseguirà la vendita dei biglietti e la consegna degli abbonamenti.

Giocatori e staff saranno presenti all’evento per promuovere l’iniziativa “Fai una foto con il campione”.

