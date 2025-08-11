La Libertas accende i motori, primo raduno con tutto lo staff
Il raduno si è tenuto a porte chiuse. Presente lo staff al completo e tutti i giocatori tranne MJ Tiby che arriverà in settimana
La Libertas Livorno 1947 scalda i motori in vista della nuova stagione di serie A2 alle porte. Nel pomeriggio di domenica 9 agosto la squadra si è radunata alla Libertas Sport Tennis di via dei Condotti Vecchi.
Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare l’organigramma completo.
Il raduno si è tenuto a porte chiuse. Presente lo staff al completo e tutti i giocatori tranne MJ Tiby che arriverà in settimana. Lunedì 10 e martedì 11 agosto i giocatori saranno sottoposti a test fisici. Il primo allenamento – a porte aperte – si terrà mercoledì 13 agosto alle 17.30 in Via Pera a porte aperte.
