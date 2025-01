La Libertas attende Vigevano. Andreazza: “Vincerà chi terrà i nervi saldi”

Il coach amaranto: "dobbiamo dare seguito alle buone prestazioni ed ai risultati, come nelle ultime partite casalinghe, sapendo che non sarà facile, perché quando la posta in palio è alta si va incontro a partite nervose, dove vincerà chi saprà tenere i nervi più saldi nei momenti chiave del match"

La Libertas torna a giocare al PalaMacchia davanti al pubblico amico amaranto dopo la sconfitta subita a Brindisi maturata nel finale. Appuntamento domenica alle 18 in via Allende. Ecco le parole di Marco Andreazza e Andrea Bargnesi prima del match.

Marco Andreazza – “Incontriamo una squadra che ha cambiato alcuni giocatori del roster e che ha avuto problemi di infortuni. Tuttavia, anche nelle sconfitte non ha mai perso la propria identità: ha sempre lottato e sa, come noi, che per arrivare alla salvezza ci sarà bisogno di saper soffrire e di rimanere compatti. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita. Per questo dobbiamo dare seguito alle buone prestazioni ed ai risultati, come nelle ultime partite casalinghe, sapendo che non sarà facile, perché quando la posta in palio è alta si va incontro a partite nervose, dove vincerà chi saprà tenere i nervi più saldi nei momenti chiave del match”.

Andrea Bargnesi – “Contro Vigevano sarà una partita molto importante, oltre che per la classifica. Per noi sarà l’occasione per cogliere i frutti di questo ultimo mese di lavoro nel quale siamo cresciuti tanto. Dovremo impattare subito la partita nel migliore dei modi, imponendo il nostro ritmo. Mi aspetto un PalaMacchia pieno ed un ambiente incandescente, come solo i nostri tifosi sanno fare!”.

