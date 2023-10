La Libertas cerca il riscatto sul parquet della Solbat Piombino

Amos Ricci in una foto di Giulia Bellaveglia

La Libertas sarà seguita da 200 tifosi che occuperanno il settore ospiti fino al limite della capienza. Serviranno difesa e un approccio totalmente diverso da quello esibito mercoledì sera contro Desio quando la doppia L ha perso la bussola per gran parte dei 40 minuti di gioco

Il calendario non concede tregua alla Libertas attesa dalla difficilissima trasferta di Piombino (palla a due domenica 15 ottobre alle 18). La brutta sconfitta interna con Desio nel turno infrasettimanale, fa ancora male, ma gli amaranto non hanno tempo per piangersi addosso perché sono attesi al PalaTenda dai gialloblù che hanno conquistato i loro quattro punti in trasferta: a Salerno e poi – contro ogni pronostico, visto che la formazione di Cagnazzo era rimaneggiata – a Legnano. Insomma, Basket Golfo vuole vincere la prima partita in casa e ha intenzione di farlo grazie alla mira di Fabrizio Piccone, alla stazza dell’argentino Lautaro Berra. I due – insieme – al PalaBorsani hanno segnato 29 punti conditi dai 17 rimbalzi del centro nato in Sud America. Piombino è ancora priva di Mattia Venucci – infortunatosi in gara-5 di play-in contro Oleggio a maggio – e registra non le non buone condizioni di Azzato, ko contro Lissone alla seconda di campionato e as-sente a Legnano dove invece è rientrato l’ex Pielle Almansi. Un altro ex delle Triglie è Okiljievic.

