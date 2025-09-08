La Libertas chiude il “Lovari” a testa alta
Isotta in palleggio. Foto "Trofeo Lovari"
Molto bene Piccoli, partita intelligente di Tozzi (rognoso in difesa e intraprendente nell’altra metà campo). In crescita Possamai e ottimo, come sempre Fantoni
Priva di Tiby – tenuto a riposo per smaltire i carichi di lavoro – la Libertas esce sconfitta anche dalla finale per il terzo posto alla decima edizione del Trofeo Lovari. Contro Napoli Basket (serie A) finisce 76 a 91, ma le indicazioni che questa sfida ha fornito a coach Andrea Diana, sono positive. Se nella semifinale con a Virtus la Libertas aveva giocato meglio i primi due quarti, contro i Partenopei gli Amaranto hanno fatto vedere le cose migliori nelle ultime due frazioni dopo aver sofferto in avvio. Napoli, infatti, più fisica e talentuosa, ha ‘strappato’ subito e già il 26-19 del primo quarto era il segnale che la sfida aveva imboccato la strada dei biancoazzurri.
Le troppe palle perse (saranno 10 all’intervallo lungo) hanno favorito la fuga degli avversari il cui vantaggio si è dilatato fino al + 16 del 20’. Dal terzo quarto in poi la squadra di Diana ha avuto il merito di restare attaccata alla partita e ha limitato i danni quando il margine di svantaggio è arrivato a toccare i 24 punti. Molto bene Piccoli, partita intelligente di Tozzi (rognoso in difesa e intraprendente nell’altra metà campo). In crescita Possamai e ottimo, come sempre Fantoni.
La LL torna in campo sabato 13 contro la Juvi Cremona di Coach Bechi e dell’ex Allinei.
Libertas: Genti 2, Woodson 4, Zanchetta, Sipala ne, Valentini 12, Fantoni 9, Tozzi 14, Filloy 12, Piccoli 9, Isotta 3, Possamai 10, Filoni 1. All. Diana.
Napoli: Flagg 22, El Amin 8, Croswell 15, Mane, Faggian 5, Saccoccia 4, Forchetta ne, Gloria ne, Gentile 10, Simms 8, Caruso 9, Bolton 10. All. Magro
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.