La Libertas chiude il "Lovari" a testa alta

Priva di Tiby – tenuto a riposo per smaltire i carichi di lavoro – la Libertas esce sconfitta anche dalla finale per il terzo posto alla decima edizione del Trofeo Lovari. Contro Napoli Basket (serie A) finisce 76 a 91, ma le indicazioni che questa sfida ha fornito a coach Andrea Diana, sono positive. Se nella semifinale con a Virtus la Libertas aveva giocato meglio i primi due quarti, contro i Partenopei gli Amaranto hanno fatto vedere le cose migliori nelle ultime due frazioni dopo aver sofferto in avvio. Napoli, infatti, più fisica e talentuosa, ha ‘strappato’ subito e già il 26-19 del primo quarto era il segnale che la sfida aveva imboccato la strada dei biancoazzurri.

Le troppe palle perse (saranno 10 all’intervallo lungo) hanno favorito la fuga degli avversari il cui vantaggio si è dilatato fino al + 16 del 20’. Dal terzo quarto in poi la squadra di Diana ha avuto il merito di restare attaccata alla partita e ha limitato i danni quando il margine di svantaggio è arrivato a toccare i 24 punti. Molto bene Piccoli, partita intelligente di Tozzi (rognoso in difesa e intraprendente nell’altra metà campo). In crescita Possamai e ottimo, come sempre Fantoni.

La LL torna in campo sabato 13 contro la Juvi Cremona di Coach Bechi e dell’ex Allinei.

Libertas: Genti 2, Woodson 4, Zanchetta, Sipala ne, Valentini 12, Fantoni 9, Tozzi 14, Filloy 12, Piccoli 9, Isotta 3, Possamai 10, Filoni 1. All. Diana.

Napoli: Flagg 22, El Amin 8, Croswell 15, Mane, Faggian 5, Saccoccia 4, Forchetta ne, Gloria ne, Gentile 10, Simms 8, Caruso 9, Bolton 10. All. Magro

