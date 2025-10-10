La Libertas di scena a Torino a caccia del poker

Coach Diana parla in vista della trasferta piemontese la quarta gara in tredici giorni: "Bisogna rimanere concentrati nonostante le tre vittorie consecutive. Come dicono gli americani never too high never too low Serve equilibrio, non siamo fenomeni dopo 3 vittorie e non eravamo brocchi dopo la sconfitta dell’esordio"

Il calendario è serrato e, a soli quattro giorni di distanza dalla splendida vittoria nel “derby”, la Libertas torna subito in campo. La palla a due sarà domenica 12 ottobre alle 18 al PalaRuffini di Torino.

Le due squadre si presentano al match in momenti diametralmente opposti: i piemontesi, dopo un buon avvio di stagione, arrivano da due sconfitte consecutive (contro Pistoia e Verona) e cercheranno in tutti i modi di sfruttare il ritorno davanti al proprio pubblico per invertire la rotta. Sul fronte opposto, gli uomini di coach Diana proveranno ad allungare la striscia positiva, andando a caccia della terza vittoria “on the road” e quarta in assoluto.

Gli amaranto dovranno ancora fare a meno di Isotta: i tempi di recupero del play sembrano infatti più lunghi del previsto.

Torino è squadra estremamente fisica, con i due americani Allen e Teague che rappresentano le principali bocche da fuoco, entrambi abbondantemente in doppia cifra di media a partita. La compagine livornese, però, potrà contare sul momento positivo e sull’identità sempre più chiara che sta costruendo giorno dopo giorno: una forte solidità difensiva e la capacità di alternare quintetti tradizionali a soluzioni “small ball” la stanno rendendo una squadra camaleontica, capace di adattarsi a diversi contesti di gioco.

Andrea Diana (head coach) – “Per noi sarà la quarta partita in tredici giorni. Arriviamo da 3 vittorie consecutive e questo ha portato morale e sicurezza all’interno del gruppo. Affronteremo Torino, che invece arriva da due sconfitte, quindi ci aspettiamo un avversario che vorrà aggredirci dal primo minuto. Dobbiamo farci trovare pronti. Le gambe saranno inevitabilmente un po’ affaticate, non saremo al cento per cento a livello fisico, ma con attenzione e concentrazione vogliamo essere pronti per giocare una partita di alto livello. Torino è una squadra che si affida tanto ad Allen, uno dei protagonisti assoluti di questo inizio di campionato. La difesa su di lui sarà una delle chiavi della partita. Quintetto piccolo? Quando abbiamo costruito la squadra, avevamo in mente l’assetto small ball, con Tiby da numero cinque. È chiaro che verrà utilizzato in quel ruolo quando potrà rappresentare un vantaggio per la squadra”.

Una squadra che, sin dalle prime battute, sembra molto aver impresso lo stile di gioco del suo allenatore. Ma Diana è il primo a non attribuirsi troppi allori.

“La Libertas non è di Diana né di Filoni né di qualcuno in particolare. La Libertas è un bene che appartiene a Livorno. Nella mia carriera ho sempre portato avanti l’idea del gioco di squadra come main topic e ho sempre scelto giocatori che avessero voglia di giocare insieme agli altri. Bisogna rimanere concentrati nonostante le tre vittorie consecutive. Come dicono gli americani never too high never too low Serve equilibrio, non siamo fenomeni dopo 3 vittorie e non eravamo brocchi dopo la sconfitta dell’esordio”.

Niccolò Filoni (giocatore) – “Abbiamo molta fiducia e siamo carichi. Stiamo trovando sempre di più la giusta chimica di squadra: stiamo bene insieme e ci divertiamo. Anche se abbiamo avuto poco tempo a disposizione per preparare il prossimo match, abbiamo lavorato molto bene e sono fiducioso che potremo fare una buona gara. Torino cercherà sin da subito di imporre il proprio ritmo. Sta a noi essere bravi a rispondere colpo su colpo fin dai primi minuti, pareggiando la loro aggressività”.

Note – Infortunato Nicolò Isotta (problema a un polpaccio, viene valutato quotidianamente). Per i padroni di casa ancora out Matteo Ghirlanda (infortunio al ginocchio).

Ex Tommaso Fantoni: per lui 2 stagioni in maglia gialloblu, impreziosite dalla storica promozione in serie A del 14/15.

Media – La partita è visibile in diretta streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sul profilo Facebook della Società: Libertas Livorno 1947.

