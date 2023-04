La Libertas ferma la striscia positiva (+13) di Montecatini: 81-68

Gli Amaranto hanno rasentato la prestazione perfetta. D’altronde l’unica via per piegare i Rossoblù di Coach Barsotti era quella di mettere insieme 40’ di intensità pazzesca con pochissime sbavature. E così è stato

Solida e matura la Libertas compie l’impresa di fermare la striscia di vittorie consecutive di Montecatini a quota 13. Gli Amaranto hanno rasentato la prestazione perfetta. D’altronde l’unica via per piegare i Rossoblù di Coach Barsotti era quella di mettere insieme 40’ di intensità pazzesca con pochissime sbavature. E così è stato. Gli Herons non hanno mai messo il naso avanti e al massimo si sono trovati in parità, ma sono nei minuti iniziali. La Libertas ha giocato con il piglio della grande dominando a rimbalzo (alla fine lo scout dice 50-22 per la squadra di Andreazza) e i Termali si sono trovati, loro malgrado a remare contro corrente per quasi tutta la partita con l’inerzia nelle mani di Fantoni e compagni. Chiuso il primo quarto sul +5 (22-17) la Libertas ha piazzato il primo allungo al tramonto della seconda frazione finita 38-29 solo per una distrazione difensiva che ha consentito agli ospiti di segnare due comodi punti da rimessa in zona d’attacco con meno di due secondi sul cronometro.

Il terzo quarto registra la fiammata Herons che grazie a una difesa molto aggressiva sporca le medie della Libertas e accorcia fino a -3 (41-38 al 23’22” con 6-0 di parziale firmato da Arrigoni – un libero e un canestro da sotto – inframezzati da una tripla di Natali). A quel punto, però proprio come nel derby è stato Lucarelli a frustrare le speranze di rimonta degli avversari: JL99 firma 7 punti consecutivi di talento purissimo e consente alla Libertas di allungare in modo decisivo (48-38): Montecatini, infatti, non riuscirà più a rientrare nonostante continui a lottare fino al 40’. Adesso alla Libertas basta vincere una partita delle ultime due per concludere la stagione regolare al primo posto.

Maurelli Group Libertas Livorno – Fabo Herons Montecatini 81-68 (22-17, 16-12, 23-20, 20-19)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 20 (6/9, 0/0), Jacopo Lucarelli 17 (4/6, 2/6), Antonello Ricci 17 (6/11, 1/2), Andrea Bargnesi 10 (2/3, 0/2), Francesco Fratto 8 (4/8, 0/1), Francesco Forti 6 (0/1, 0/3), Andrea Saccaggi 3 (0/0, 1/3), Andrea Sipala 0 (0/0, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 27 – Rimbalzi: 48 12 + 36 (Tommaso Fantoni 16) – Assist: 12 (Francesco Forti 4)

Fabo Herons Montecatini: Adrian Chiera 20 (2/3, 4/12), Marco Arrigoni 14 (5/8, 1/2), Daniele Dell’uomo 14 (2/4, 3/6), Nicola Natali 9 (2/6, 1/4), Costantino Bechi 5 (2/5, 0/1), Antonio Lorenzetti 4 (2/2, 0/0), Scott Nnabuife 2 (1/1, 0/0), Marco Giancarli 0 (0/0, 0/1), Gianluca Carpanzano 0 (0/5, 0/2), Marco Giannini 0 (0/1, 0/1), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Torrigiani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 17 6 + 11 (Adrian Chiera 5) – Assist: 15 (Adrian Chiera, Daniele Dell’uomo, Gianluca Carpanzano 3)

