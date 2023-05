La Libertas inizia male la serie finale. Contro Vigevano è ko: 62-78

Adesso tutto viene resettato. Martedì sera, 30 maggio è in programma gara-2 al PalaMacchia, ma Vigevano ha già piazzato il break e ha tutta l’inerzia del mondo dalla sua parte

Come la semifinale con Desio, anche la finale con Vigevano inizia nel peggiore dei modi per la Libertas sconfitta in casa (sul neutro di Piombino) con ampio margine. E dire che gli Amaranto, infischiandosene delle poche ore di riposo dopo gara-5 di mercoledì con la Rimadesio, avevo pure approcciato bene la partita: palla sotto canestro e punti sicuri made in Fratto e Fantoni. Chiuso il primo quarto sul +7, la squadra di Andreazza ha provato l’allungo (26-17), ma Vigevano con due triple di Laudoni ha accorciato e si è presentata all’intervallo lungo sotto di appena tre punti (32-29).

Il terzo quarto per la Libertas è stato di sofferenza pura. Peroni ha messo subito tre triple consecutive (32-38). Gli amaranto con un break di 4-0 si sono riavvicinati, ma gli ospiti hanno continuato a crivellare la retina amaranto dalla distanza. Alla fine, Vigevano avrà tirato 38 volte da 3 (con il 42%) e 22 volte da 2. Sono ben 7 i giocatori di Coach Piazza ad essere andati a segno dall’arco dei 6,75. Merito degli ospiti, ma anche demerito degli amaranto che hanno faticato ad uscire sugli esterni. La Elachem è fuggita via e il vantaggio si è dilatato progressivamente. Adesso tutto viene resettato. Martedì sera, 30 maggio è in programma gara-2 al PalaMacchia, ma Vigevano ha già piazzato il break e ha tutta l’inerzia del mondo dalla sua parte.

Maurelli Group Libertas Livorno – Elachem Vigevano 1955 62-78 (19-12, 13-17, 10-24, 20-25)

Maurelli Group Libertas Livorno: Francesco Fratto 18 (4/7, 2/3), Jacopo Lucarelli 15 (5/9, 1/3), Tommaso Fantoni 10 (4/6, 0/0), Andrea Bargnesi 8 (0/3, 2/5), Antonello Ricci 7 (2/6, 0/1), Andrea Saccaggi 2 (1/3, 0/2), Gianni Mancini 2 (1/1, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/2), Andrea Sipala 0 (0/0, 0/2), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Jacopo Lucarelli 10) – Assist: 9 (Andrea Bargnesi, Antonello Ricci 3)

Elachem Vigevano 1955: Stefano Laudoni 15 (1/4, 4/5), V.j. alberto Benites 13 (0/0, 2/8), Giorgio Broglia 12 (1/2, 2/4), Jacopo Mercante 10 (2/4, 2/5), Michele Peroni 9 (0/0, 3/9), Lorenzo D’alessandro 8 (3/6, 0/1), Filippo Rossi 8 (1/4, 2/3), Kristofers Strautmanis 3 (0/2, 1/3), Giovanni Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (V.j. alberto Benites 8) – Assist: 15 (V.j. alberto Benites 5)

Condividi: