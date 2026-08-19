La Libertas Livorno torna in campo e ritrova il suo popolo: “Unione” la parola d’ordine

Porte aperte alla palestra di via Pera per il primo allenamento della nuova Libertas. Squadra accolta dal pubblico sulle note della Carmen di Bizet, coach Diana presenta i nuovi e indica la strada: "Unione di intenti, insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi". Presentate anche due nuove giocatrici delle Ladies Libertas, pronte alla sfida della Serie A1: "Vogliamo un posto in EuroCup"

di Giacomo Niccolini

È partita ufficialmente la stagione 2026/27 della Libertas Livorno. Martedì 18 agosto la palestra di via Pera ha aperto le proprie porte per il primo allenamento della squadra amaranto, trasformandosi per un pomeriggio nel solito, caldissimo fortino della doppia L. Sugli spalti, seppur piccoli, si è raccolto un pubblico numeroso e festante, pronto a riabbracciare la squadra e a far sentire immediatamente il proprio calore. L’ingresso della squadra è stato accompagnato dallo storico carosello della Carmen di Bizet, mentre dagli spalti si sono alzati i cori che accompagneranno la Libertas durante tutta la stagione. Bandiere, sciarpe e maglie amaranto hanno fatto da cornice a un primo appuntamento che ha avuto soprattutto il sapore di un nuovo inizio. A prendere la parola è stato coach Diana, munito di microfono ad archetto, che ha presentato al pubblico i nuovi arrivati e gli aggregati. Tra questi ci sono tre giovani provenienti dal Don Bosco e una vecchia conoscenza del mondo Libertas, Dorin Buca, che si allenerà con la squadra in questi giorni prima di fare ritorno negli Stati Uniti. Poi il tecnico ha presentato i due capitani della nuova stagione: Matthew Tiby e Luca Tozzi. Una scelta che accompagna il messaggio lanciato da Diana al pubblico: la parola d’ordine per questa annata sarà “unione”. Unione di intenti, spirito di gruppo e capacità di stare insieme per provare a raggiungere grandi obiettivi. “Voglio divertirmi più dell’anno scorso“, ha detto inoltre il coach, indicando anche attraverso queste parole lo spirito con cui la Libertas si prepara ad affrontare la nuova stagione. Un concetto semplice, ma che ben si sposa con l’entusiasmo mostrato dalla squadra e soprattutto da un pubblico che ha risposto presente già al primo appuntamento. Poco prima delle 18, l’orario fissato per l’inizio dell’allenamento, l’attenzione si era spostata invece al primo piano della sede, nell’ufficio a vetri, dove sono state presentate due delle nuove giocatrici delle Ladies Libertas Livorno, la formazione che nella stagione 2026/27 affronterà per la prima volta il campionato di Serie A1 femminile.

A presentarsi sono state Giulia Natali e Vivian Borondy. E proprio quest’ultima non ha nascosto le ambizioni della squadra quando le è stato chiesto quale sia l’obiettivo da raggiungere nella nuova stagione. La risposta è stata chiara: “ritagliarsi un posto per arrivare in EuroCup”. Prima le Ladies, poi la serie A2 di coach Diana. Due presentazioni, due percorsi diversi e un’unica grande voglia di Libertas. La stagione 2026/27, in via Pera, è ufficialmente cominciata.

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