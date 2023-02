La Libertas passeggia sul velluto con Gallarate: 82-57

FOTO FILIPPO DEL MONTE

Archiviata la pratica Gallarate, la LL è attesa da due trasferte insidiose a cavallo della sosta del campionato che si ferma per la Coppa Italia. Domenica gli amaranto giocheranno in casa di Legnano uno scontro diretto per il quarto posto e il 19 marzo saranno di scena a Casale Monferrato

Quaranta minuti di supremazia netta, interrotta soltanto da un passaggio a vuoto nel secondo quarto quando Gallarate si è portata da -21 (34-13) a -9 (36-27) con un parziale di 2-14 (clicca qui per consultare la classifica). La Libertas però ha subito ripreso in mano l’inerzia della partita e – dopo essersi presentata all’intervallo lungo sul +11 (40-29) ha progressivamente aumentano il proprio vantaggio fino a un massimo di +29 (74-45). Nel finale Gallarate ha rosicchiato qualche punto, ma ora la partita era in ghiaccio. Note positive in casa amaranto: la prima doppia doppia in serie B del miglior Mancini dell’anno (16 punti e 10 rimbalzi), i 20 rimbalzi catturati da Tommaso Fantoni e il ritorno in campo di Saccaggi. Il cecchino di Carrara ha ripreso confidenza con il campo dopo lo stop causato dall’intervento chirurgico alla schiena. La sua ultima apparizione risaliva al 22 gennaio a Pavia. Contro Gallarate ha giocato 16’ con due triple segnate. È il primo, concreto passo verso la sua rinascita. È il vero e proprio acquisto che mancava alla Libertas in questa lunga sessione di mercato.

Archiviata la pratica Gallarate, la LL è attesa da due trasferte insidiose a cavallo della sosta del campionato che si ferma per la Coppa Italia. Domenica gli amaranto giocheranno in casa di Legnano uno scontro diretto per il quarto posto e il 19 marzo saranno di scena a Casale Monferrato.

Maurelli Group Libertas Livorno – Esse Solar Gallarate 82-57 (24-10, 16-19, 26-11, 16-17)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 19 (5/8, 2/4), Gianni Mancini 16 (6/8, 0/0), Tommaso Fantoni 15 (5/13, 0/0), Andrea Bargnesi 9 (0/3, 3/5), Andrea Saccaggi 6 (0/1, 2/6), Constantin Maralossou 5 (2/5, 0/1), Francesco Forti 3 (0/0, 1/2), Jacopo Lucarelli 3 (0/5, 1/3), Andrea Sipala 3 (0/2, 1/7), Francesco Fratto 2 (1/3, 0/0), Gianluca Lemmi 1 (0/0, 0/1), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 – Rimbalzi: 57 18 + 39 (Tommaso Fantoni 20) – Assist: 18 (Francesco Forti 7)

Esse Solar Gallarate: Shaquille Hidalgo quiroz 11 (5/11, 0/2), Andrea Filippi 10 (5/11, 0/0), Luca Ciardiello 9 (1/1, 2/7), Federico De bettin 7 (2/4, 1/2), Marco Calzavara 7 (0/1, 1/4), Lorenzo Ielmini 4 (1/1, 0/1), Giorgio Trentini 3 (1/3, 0/4), Federico Passerini 2 (1/3, 0/3), Matteo Clerici 2 (1/4, 0/2), Dejan Bresolin 2 (1/2, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 32 2 + 30 (Marco Calzavara, Giorgio Trentini, Federico Passerini 5) – Assist: 8 (Federico De bettin 7)

Condividi: