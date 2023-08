La Libertas presenta gli acquisti Dorin Buca e Luca Tozzi

di Giulia Bellaveglia

Prendono il via le presentazioni estive dei nuovi acquisti targati Libertas Livorno 1947. I primi ad entrare in scena, di fronte ad una sala gremita di tifosi amaranto, sono stati Dorin Buca, al suo debutto in serie B, e Luca Tozzi, entrambi con contratti biennali. Buca, centro di 216 centimetri per 112 chili classe 2002, vanta un lungo trascorso al Perugia Basket tra le categorie C Silver e C Gold, dove ha avuto modo di giocare anche nell’ultima stagione con la Mens Sana Siena (7,9 punti di media a partita). “Ho trovato subito un bell’ambiente – dice – e ho già avuto modo di conoscere gran parte dei ragazzi: Fantoni, Fratto, Saccaggi, sono preparati e anche molto simpatici, sia loro che tutto lo staff tecnico. Io sono un giocatore molto meno esperto e penso che figure di questo tipo mi daranno una grande mano a livello di crescita personale. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, sono uno a cui piace anche uscire dall’area e tirare da 3”. Tozzi invece, ala forte di 2 metri per 93 chili classe ‘99, ha già avuto esperienze in serie B, tra cui quella nel campionato appena trascorso con l’Etrusca San Miniato (11,53 punti di media a partita). “Quella della Libertas – commenta – è una realtà che conosco bene, perché per ben due anni ci ho giocato contro. So che è una struttura seria, con una storia lunga e bella, e amo i loro tifosi che si sentono sempre anche fuori dal palazzetto. Quando ho ricevuto questa proposta, accettare è stato piuttosto facile, perché ad un’opportunità del genere, non si può dire di no. Sono carico, impaziente, ed emozionato”. Accanto a loro anche lo “stato maggiore” della società (Oltre al presidente il general manager Dino Seghetti, il direttore sportivo Gianluca Mannucchi e il responsabile marketing Alessandro Favilli). “Dorin – aggiunge il presidente Roberto Consigli – sono sicuro che farà divertire. È un giocatore molto giovane, su cui abbiamo deciso di investire perché riteniamo che abbia grandi potenzialità. Luca invece è l’elemento che fa impazzire le folle, carismatico, dinamico, una macchina da punti”. L’evento è stato anche l’occasione per ricordare il ritiro della squadra, previsto dal 20 al 25 agosto a Castelnuovo Garfagnana. Domenica 20, nel pomeriggio, allenamento aperto e breve presentazione della squadra e dello staff tecnico.

